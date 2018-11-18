成立客委會、搶攻客家票 高思博：我是客家女婿

2018-11-18 22:44

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南巿長候選人高思博今天下午到台南今日戲院，與400多位客家鄉親一同欣賞客家大戲─華山情。高思博當場允諾，上任之後馬上成立客家事務委員會。他說，他是客家女婿，當年在行政院擔任政務委員時，接管過客委會業務，因此對客家事務並不陌生。他要把過去服務的經驗，帶到台南巿，把傳統發揚光大。

包括成大化學系教授葉茂榮、前台南農改場場長陳榮五，台南市客家文化協會前後任理事溫彩棠、謝鎮龍、名譽理事長同時也是高思博的客家政策總顧問陳松輝等人，都上台力挺高思博，盛讚高思博是個樸實、誠懇的人，一定讓好人出頭天。

陳松輝介紹高思博出身政治世家的傳承，由阿公傳承到他第三代，祖父高錦德曾協助嚴家淦做金融改革、父親高育仁擔任過台灣省議會議長，對國家、社會都有卓越貢獻。讓高思博來建設台南，繼續宏揚台南客家文化。

高思博表示，台南是六都中，唯一沒有客家事務委員會的直轄市，但事實上台南有11萬2000名客家人，自台灣各地傳統客鄉來到台南後在此落地生根，他承諾年底當選台南市長後，將成立「客家事務委員會」專責客家事務。

高思博說，他曾出席三山國王廟的平安宴，認識到台南客家具有長遠歷史傳承，客家文化重視傳統倫理價值，應該發揚光大，尤其是客家文化及語言，要多給予師資上的大力支持。