國民黨雲嘉嘉南大造勢 高思博：創南台發財圈

2018-11-18 20:46

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國民黨今晚在嘉義市棒球場停車場舉辦「翻轉雲嘉嘉南—堅定向前，團結勝選晚會」，嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁、雲林縣長候選人張麗善、台南市長候選人高思博合體造勢，高思博表示，若當選後，要與嘉縣、嘉市、嘉縣、雲縣展開合作，共創「南台灣發財圈」。

國民黨台南市黨部主委謝龍介、新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文今晚在雲嘉嘉南4候選人上台前，輪流助講，連勝文說，高雄市有機會翻轉，相信雲嘉嘉南也有機會。

國民黨今晚將與韓國瑜與新北市長候選人侯友宜視訊連線。