姚文智宣布辭立委 民進黨：深表敬佩

民進黨台北市長候選人姚文智今突宣布請辭立委，展現參選決心。（記者方賓照攝）

2018-11-18 18:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕選戰超級星期天，民進黨台北市長候選人姚文智今於「手護國家首都」造勢活動中，突宣布請辭立委，展現參選決心。對此，民進黨發言人林琮盛表示，黨部深表敬佩姚文智的決心。

由於台北市長選戰「棄保」傳聞不斷，姚文智選前六天辭去立委職務，引發討論。林琮盛表示，對於台北市長這局的選戰到最後關鍵，籲請支持者集中全力，為民進黨提名的市長候選人拉票、催票，求取為台北市民服務的機會。