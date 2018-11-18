蔡英文到南投砲轟吳敦義：嚴重踐踏台灣民主價值

總統蔡英文今至南投縣輔選，雖身處國民黨主席吳敦義的故鄉，仍重砲轟擊吳敦義，為遭受不當言論攻擊的陳菊抱不平。（記者佟振國攝）

2018-11-18 20:14

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文今南下輔選，再度砲轟國民黨主席吳敦義對總統府秘書長陳菊以性別、外貌做人身攻擊，不僅公然踐踏台灣民主價值，更是對女性的嚴重羞辱，對此感到憤怒與不捨，而大家拚命爭取來的台灣民主，正在被人身攻擊的言論、網軍製造的假消息不斷傷害，讓她對台灣民主發展感到非常擔心。

選戰超級星期天，總統蔡英文今天再度到南投縣草屯鎮，為民進黨縣長候選人洪國浩站台輔選，南投正好也是國民黨主席吳敦義的故鄉，針對吳敦義昨天以不當言論對總統府秘書長陳菊的人身攻擊，蔡英文也毫不客氣在南投鄉親面前砲轟吳敦義。

蔡英文表示，大家都很疼惜菊姐，因為她從國民黨威權時期就在為台灣民主打拚，被國民黨打壓、抹黑，也歷經軍法審判，坐政治黑牢，40年過去了，菊姐還被國民黨公然地以性別、外貌做人身攻擊，是公然踐踏了台灣的民主，也是對女性嚴重羞辱，感到憤怒與不捨，更對台灣民主發展感到非常擔心，我們拚命爭取來的台灣民主，正在被人身攻擊的言論、網軍製造的假消息不斷傷害。

蔡英文指出，年底選舉是一場民主價值的保衛戰，請鄉親在關鍵時刻出來一起挺民主。