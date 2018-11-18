政治留台北？ 黃偉哲：以前日本人、國民黨也這樣說

黃偉哲火力全開，痛斥利用假消息、人身攻擊來抹黑，將逃不過良心的譴責和因果輪迴。（記者蔡文居攝）

2018-11-18 19:31

〔記者蔡文居／台南報導〕選前最後一個超級星期天，民進黨台南市長候選人黃偉哲今天下午在南區綠營大本營舉行造勢大會，黃偉哲火力全開，痛斥利用假消息、人身攻擊來抹黑的人，將逃不過良心的譴責和因果輪迴。對於有候選人說「政治留給台北，我們拚經濟就好」，黃偉哲指出，過去日本人和國民黨統治時都是這樣說。

黃偉哲說，過去在日本時代，日本人也跟我們說「你們台灣人不要參與政治，給我們日本人管就好，政治給我們日本人，台灣人拚經濟就好」，國民黨戒嚴時期也是這麼說，「你們台灣人好好做生意，好好拚經濟就好，政治我們國民黨來管就好」，有多少前輩，不管是日本時代或是國民黨戒嚴時期，為了爭取政治民主、言論自由，一世人在打拚，被國民黨「拘留」在海外，一生無法回到台灣。

他說，而在國內的人則受盡迫害付出自由的代價，甚至付出生命財產都受到威脅的代價，就像湯德章律師一樣，為了維護台灣的自由思想，得罪日本人和國民黨，最後在二二八事件中被槍殺，我們台南人永遠記得他的精神。

黃偉哲說，有市民朋友問他，網路有很多假消息、假新聞、擔心這是否會影響我們的選情？他跟很多現場及台上的朋友、市民一樣，是一個老老實實的人，所有財務及支出都要對社會公開，這種扭曲的假消息，在選舉的最後幾天只會更多，不只台南，其他地方也一樣，最後一週充斥著各種抹紅、抹黑、抹黃，昨天在野黨主席甚至對花媽做人身攻擊，為了維護本土政權，不能讓這種假消息、人身攻擊來抹黑。

他痛批說，有人說台南又老又窮，我們會說自己的母親又老又窮嗎？台南的政治就是我們自己來管，而身為市長就要有顧家的志氣，不是選輸了就回去台北，選舉時就唱衰台南。他呼籲大家要用選票，來證明抹黑及胡亂的人身攻擊會被選民所唾棄。11月24日大家出來投票，站出來挺本土、挺民主、挺台南。

這場南區造勢大會吸引大批人潮，黃陣營估計有2萬人參加。包括市黨部主委黃先柱、內政部次長陳宗彥、農委會副主委李退之，以及立委陳亭妃、林俊憲和各選區的議員候選人均出席力挺，展現2018決勝大台南的氣勢。