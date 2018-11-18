3針戳爆韓國瑜的經濟泡泡！律師批：恐害高雄衰退

韓國瑜提出的經濟政見缺乏具體內容，被外界質疑虛假不實。（資料照）

2018-11-18 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市長韓國瑜的經濟政見受外界質疑，韓卻認為「抽象，是一種決心」，律師黃帝穎今（18）日在臉書指出，「三針搓（戳）破韓流的經濟泡泡」，韓若當選市長高雄市的收入恐不增反減。

黃帝穎表示，戳破韓國瑜經濟泡泡的第1針，就是看清韓國瑜所祭出的各種口號，諸如太平島開採石油、高雄全台首富、吸引俄國或日本富豪開遊艇來，這些全都是沒有精算過的計畫，韓也從未講述具體政策內容，不但在全球社會中無法實踐，可能連藍營人士都無人肯支持。

黃帝穎指出，美國與中國現正進行貿易戰，若韓國於帶領全體高雄市民一起站錯邊，高雄經濟一定受到連帶影響，目前中國股市已因貿易戰，從今年初至今跌幅約達30%，人民幣匯率也在10年低點，無疑成為世界表現最差的市場，若高雄民眾相信韓國瑜，「絕對是錯判國際情勢」，這就是戳破他經濟政見泡泡的第2針。

黃帝穎提到，戳破韓經濟政見泡泡的第3針，就是韓國瑜過去的表現，韓曾於立委任內表現奇差出席率、上演全武行，也從來沒有替高雄爭取中央預算，「更曾因關說黑幫槍擊案冒名頂替，被最高法院刑事判決認證」，難以使人將直轄市長大任寄託在他身上，高雄經濟恐因他衰退。

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