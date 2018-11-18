涂醒哲成立醫師後援會 陳建仁站台力挺

涂醒哲（右三）成立醫界後援會，副總統陳建仁（右二）以醫界大老身分到場力挺。（記者丁偉杰攝）

2018-11-18 20:53

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕拚連任的民進黨嘉義市長候選人涂醒哲今天下午成立醫界後援會，共有21個醫界團體力挺，副總統陳建仁以醫界大老身分到場「贊聲」，陳稱讚涂頭腦靈活、點子多，使各項市政建設拿第一，也形容涂「會做不會說」，市民需要的就是要默默做事的市長，籲選民再給涂四年，帶給市民更幸福環境。

涂醒哲今天下午在競選總部成立醫界後援會，包括嘉市醫師公會理事長趙善楷、嘉義市中醫師公會理事長邱振誠等各界醫界代表到場，陳建仁到場時掀起高潮。

陳建仁說，早年他與涂在台大研究所時期就認識，也與涂妻鄭玉娟一起從事研究，稱讚涂頭腦靈活、點子多，做學術研究獲教授讚賞，涂擔任台北市衛生局長時推出「6分鐘護一生」子宮抹片檢查及推動老人流感疫苗施打等多項政策，擔任嘉義市長期間除了為市民健康打拚，納入清淤量計價方法清淤下水道等做法，讓嘉市脫離淹水之苦，涂任內嘉市路平、淘汰二行程機車幅度及PM2.5減量幅度等，都是全國第一。

涂醒哲說，嘉市落實長照2.0，推行醫院型健康整篩、「在嘉真好」等醫療照措施獲市民高度肯定，他也向陳建仁爭取國家衛生研究院在嘉市設立「老人健康及福祉研究中心」，結合在地老人照護網絡，並與醫療院所合作，發展銀髮族健康照護商機。

稍早，涂醒哲陪同陳建仁到聖馬爾定醫院護理之家參訪華人首座沐浴福祉教室，陳稱讚沐浴福祉教室，讓失能者在沐浴時達到舒適的醫療效果，更讓失能者能夠在沐浴過程中感到滿滿的溫暖。