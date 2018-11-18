美中衝突白熱化 近30年APEC領袖宣言首次破局

APEC領袖會議。（中華台北代表團提供）

2018-11-18 19:25

〔記者黃佩君／巴紐莫斯里港綜合報導〕APEC（亞太經合會）領袖峰會今結束，原應公布的領袖宣言卻因美中衝突白熱化破局，也成為APEC成立近30年以來頭一遭。本次APEC峰迴路轉，美國提出針對WTO改革，要求透明化的提案，自資深官員會議就有中方官員強調抗議；而雖部長會議一度取得共識，卻又一夜變卦。今巴紐總理歐尼爾（Peter O’Neill）被問到宣言為何破局時，他也無奈表示「兩大巨頭都在房間裡。」

APEC領袖峰會今結束，原應在總結記者會上公布領袖宣言，卻因美中衝突在APEC激化，結果竟改為宣布破局；而這也是APEC自1989以來首度發生。

對破局主因，歐尼爾表示，主要是重要會員國在WTO及針對WTO改革的共識上。而我方官員則表示，根據大會消息了解，由於各國領袖在未完成共識前即紛紛離開巴紐，甚至將幕僚團隊整體帶離，無法談判，因此各國同意巴紐以發表主席聲明的方式，來取代過去的領袖宣言。

本次巴紐APEC一開始就壟罩在美中兩大強權衝突白熱化的氣氛下，包括中國意圖在主辦國巴紐高調宣示對南太平洋影響力，導致與該區域原本主導者澳洲及美國等關係尖銳化；而美中貿易戰拖延無法改善，也為衝突持續加溫。

也因此，美國總統川普提前宣布不前往APEC，派副總統彭斯代打；而中國本次也自大會前就動作連連，包括提早一天抵達巴紐外，並在正式會議前一天的16號先行與其在南洋七友邦舉行「中國太平洋島國領袖峰會」。

而昨APEC大會正式開始後，美中矛盾更加白熱化；在昨APEC CEO論壇上，習近平與彭斯先後演講，習近平繼續提到中美貿易摩擦，向美喊話強調「保護主義單邊主義的老路不僅解決不了問題，還會加劇世界經濟的不確定性」，「自我封閉只會失去世界、最終也會失去自己」。

而彭斯則痛批中國一帶一路政策對南洋國家帶來負面影響，砲轟「美國將提供更好的選項」。彭斯說，「我們不會帶來重重束縛的一帶一路」，「不要接受可能威脅到你們國家主權的外國債務」。

而昨下午APEC舉行的經濟領袖與南太平洋領袖對話，會議氣氛由中主導，彭斯就並未出席；而今早領袖會議閉門會議結束後，美國更與澳洲、紐西蘭、日本三盟國，共同宣布以17億美元支持地主國巴紐建設電力系統，制衡一帶一路政策。

而在領袖宣言起草的三階段，也自首階段資深官員會議就有卡關跡象。當時以美國為首提出將WTO改革內容納入資深官員會議結論，包括透明化針對爭端解決機制改革；但中方官員當時就已對透明化部分強烈抗議。

之後在部長會議聲明中，此種討論情況仍持續，但最後仍完成部長聲明，納入美方劍指中國的透明化，以及中方及其他國家要求美方消除貿易壁壘的文字。

這些文字包括「WTO要能運作良好，必須要以透明、非歧視方式來推動漸進式的貿易自由化，而且這項工作必須是透過會員所同意的規則為基礎來進行」、「APEC各國也承諾共同努力改善WTO談判、監督及爭端解決功能等3大功能，鼓勵會員多參與推動這項工作」

以及「同意打擊保護主義，包括所有不公平貿易的作為」、「WTO貿易監督工作有其重要性，會員要確實遵守協定義務。」

但雖部長聲明一度達成共識，但在遞交作為領袖宣言參考後，各國卻紛紛提出異議。在昨深夜泰國首先發難，要求改掉其中部分文字，主要為WTO改革部分。

此外也有外媒報導，4名中方代表團成員昨赴巴紐外交部要求會見部長帕托（Rimbink Pato），企圖在最後一刻影響峰會公報內容，遭巴紐當局驅趕。