幫手語老師QQ！「財神」候選人連唱6首歌「出頭」超多

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在發言時模仿「師公」，拿出大把現鈔猛灑，還邊連唱6首歌。（圖擷取自綠豆嘉義人臉書粉絲專頁）

2018-11-18 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市今（18）日舉辦第10屆市長選舉候選人電視公辦政見發表會，候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」在發言時模仿「師公」，拿出大把現鈔猛灑，還邊連唱6首歌，網友對此均認為「出頭很多」、「手語老師相當辛苦」。

姓名長達15個字的他在政見發表會首先拿出1疊千元鈔，攤開成扇狀，分為2疊分別拿在左右手，瞬間化身能夠通靈的「師公」，說道「財神出聲，大家喊有，越大聲就越有，有嘸？」接著他開始猛灑，一邊唱著民俗歌曲「財神到」。

他鈔票灑完後，接著演唱《如果》、《女孩為什麼哭泣》、《外婆的澎湖灣》、《堅持》、《癡情玫瑰花》，唱完後還對國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜下戰帖，希望韓能與他同台公開辯論，「輸的話我財神總統跪在地上給你當馬騎」。

許多網友看見黃宏成表現後，均感到相當無言，相繼留言指出「我誰不服，我只服成哥」、「他總是讓手語翻譯人員挑戰前所未比過的話語」、「誰說咱嘉義沒人才」、「我覺得他去外面簽帳單還是簽黃宏成而已」、「有錢人就是任性，可以這樣灑錢玩參選遊戲」、「世界第一笑」、「台下可能都笑翻了，阿成贏了」。

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