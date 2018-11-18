批吳敦義道歉沒誠意 民進黨候選人率地方媽媽踢館

2018-11-18 17:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席吳敦義暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋母豬」，他今天已鞠躬道歉，民進黨高雄市議員候選人認為道歉沒誠意，今天下午率地方媽媽到國民黨高雄市黨部抗議，要求吳親自打電話或寫信像陳菊道歉。

民進黨高雄市議員候選人簡煥宗、許乃文、高閔琳，今天下午4點率多位地方媽媽，前往國民黨高雄市黨部踢館。簡煥宗說，吳敦義今天的道歉傲慢，太沒有誠意，吳敦義老婆於今年8月23日高雄下豪雨時，竟然說出「老天有眼」這種話，這家子欠高雄人一個道歉。

許乃文指出，國民黨12年前就用「冬瓜菊」形容陳菊，這次又用「母豬」不堪言語形容陳菊，讓人非常憤怒，吳敦義卻直到今早才出面道歉，要求吳敦義要親自打電話或寫信，向陳菊道歉。

高閔琳表示，身為女性，高雄市長這場選戰，國民黨不斷以貶低女性、歧視女性、羞辱女性方式來打選戰，她想請問吳敦義：「你媽媽知道你這樣歧視女性嗎？」她批評韓國瑜也是不斷侮辱女性，這對女性市民相當不堪，且令人憤怒。

民進黨高雄市議員候選人並準備一封附回郵的道歉信，準備遞交給國民黨高雄市黨部，市黨部發言人侯亞寧則強調，韓國瑜昨晚就表示：「想幫我們的，不要口出惡言」，他不願接下道歉信，請對方直接寄到國民黨中央黨部。

警方為止衝突，出動數十名警力維護秩序，幸好雙方極力克制，民進黨高雄市議員候選人最後高喊「吳敦義道歉」、「國民黨道歉」後離去。