侯友宜選前10天內引用民調涉違法 蘇辦籲選委會查辦

國民黨新北市長候選人侯友宜於11月14日、選前民調封關當天，在官方You tube頻道發布媒體專訪影片，標題提及民調數字，民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室質疑，此舉涉嫌違反選罷法。（記者賴筱桐翻攝）

2018-11-18 17:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜於11月14日、選前民調封關當天，在官方You tube頻道發布媒體專訪影片，標題提及民調數字，目前影片已撤除。民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室質疑，此舉涉嫌違反選罷法，呼籲選委會盡速查辦。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜一而再、再而三地將法律視為無物，已成為慣性，侯友宜團隊先是請新北市政府副秘書長與城鄉局副局長利用上班時間關說，利用公務員助選、動員造勢，前陣子又在臉書違法自稱是「資深社工師」，被社福團體指控違法，近日再度公然違法，於選前10天公然引述有民調數字的影片，散播對自己有利的民調。

黃韋鈞表示，選罷法第53條規定，「政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。」前總統馬英九曾為了幫國民黨輔選，選前引用民調遭罰50萬元，如此基本的「政治ABC」，侯友宜怎會不知道？侯友宜刻意在選前「帶風向」，已公然違法。

黃韋鈞說，法治是民主社會的重要基礎，如果在選舉時都不斷違法，侯友宜當選後只會有恃無恐、變本加厲、視法律為無物。他呼籲，NCC與新北市選委會應儘速調查、法辦，蘇貞昌競選總部也會在明天上午請選委會說明處置方式，別讓習慣違法的侯友宜破壞台灣民主法治的基石。