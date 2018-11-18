談金馬獎爭議發言 柯文哲：外來者講什麼聽一聽就好

台北市長柯文哲下午出席活動親子運動會活動。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-18 18:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕第55屆金馬獎染上政治爭議，導演傅榆「我們的青春，在台灣」奪得最佳紀錄片，致詞時一句「希望我們的國家可能被當成一個獨立的個體來看待」，上一屆金馬影帝涂們頒發最佳女主角時，表示很高興來到「中國台灣」當頒獎嘉賓，並感覺到「兩岸一家親」，令輿論場譁然。

對此，台北市長柯文哲今下午出席親子運動會活動前受訪，被問及是否仍支持兩岸一家親，他沒有正面回應，僅避重就輕說，「這我講過，我們不能管人家講什麼，他講他的，我們照我們既定政策走就好。」至於是否擔心因此影響選情，柯則再次說「有時候是這樣，大的局勢，還是維持既定政策。」

柯指出，兩岸現在沒有互信基礎，中國有機會就會吃吃我們豆腐、佔我們便宜，所以他每次都援引孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，意思就是台灣還是要有足夠的國防，至少要能自保，經濟實力也要夠強，特別在中美經濟大戰中，要維持一定的實力。

他認定民主自由多元開放是台灣價值，而民主自由又是其核心，台灣的主體性是全民共識，這沒有問題，所以外來者要講什麼，就聽一聽，照既定政策走就好。