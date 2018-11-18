公辦政見會林姿妙連珠炮 陳歐珀反酸：罵我還要看稿？

宜蘭縣長選舉今舉行公辦政見會，民進黨縣長候選人陳歐珀（左）與國民黨候選人林姿妙（右）激烈交鋒。（記者張議晨攝）

2018-11-18 17:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕第2場宜蘭縣長公辦電視政見發表會今下午登場，國民黨候選人林姿妙痛批民進黨候選人陳歐珀「立委當不好，怎麼當縣長」、「連公文都看不懂」，「愧對前縣長陳定南」；對此，陳歐珀回嗆「連罵我還要看稿，很奇怪」，質疑林不管是出國或賣鎮產，屢對媒體說謊，已是誠信問題。

林姿妙今兩輪發言機會，多次展現火力，面對外界質疑不會批公文等問題，出面澄清，指她讓羅東鎮成為宜蘭縣領頭羊，財政維持一定水準，環保、教育各項施政都獲得好口碑，「不會看公文，怎有這些政績」？

林姿妙批評，她8年任內只有去過日本27小時，且是為了推廣觀光，卻被批評，試問陳歐珀，擔任三星鄉代理鄉長時「有推動免費營養午餐、讀書免費嗎？」立委做不好，還想當縣長？林姿妙還抬出前縣長陳定南，質問陳歐珀「陳定南的公事包，你拿得起來嗎？」

因林姿妙發言時屢看手稿，陳歐珀見機反酸，「連罵我都要看稿，很奇怪」，公眾人物首重誠信，他舉辦逾兩百場座談會，做了很多事卻被說沒做事，林姿妙沒去聽就算了，還罵他「碰到林姿妙，有理講不清」。

陳歐珀回嗆，指林姿妙多次說謊，陳歐珀批評，林姿妙受訪時說沒賣過鎮產、沒出過國，但事後卻被查到曾出過國，也賣過5筆鎮產，這是誠信問題，不是出國幾次的問題。

陳歐珀直言，營養午餐免費是教育問題，不是福利問題，羅東鎮在林姿妙任內，鎮庫僅剩2000多萬，花錢政見大家都會說，若免費這麼好，為何前幾任縣長不提？