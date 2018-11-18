挨吳敦義批詩不入流 吳晟：人人文學水準不同不能強迫

吳晟認為，台灣社會面臨選舉更要表現民主成熟度，用污辱性語言形容女性，是「教壞囡仔大小」。（記者陳冠備攝）

2018-11-18 17:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨主席吳敦義暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋」，也批台北農產運銷公司總經理吳音寧只會「靠爸」，還嘲諷「聽說那個台獨詩人最近要出來助選，不曉得寫的詩到底入不入流？」對此，吳音寧的父親吳晟認為，他的著作列教材40年，更翻譯多國版本，個人文學水準不同，無法強迫認同，比較介意的是吳敦義對女性的比喻，根本是「教壞囡仔大小」。

吳敦義17日到高雄輔選，左諷陳菊「肥滋滋」、「走路像一隻大母豬」，右批吳音寧只會靠爸，最後還嘲諷「聽說那個台獨詩人最近要出來幫陳其邁助選，不曉得寫的詩到底入不入流？」引爆爭議。

總統府資政吳晟今日接受媒體採訪表示，對於父女與個人著作被評論並不是很在意，只是每次都說吳音寧是靠爸族，卻不去檢視吳音寧表現，她已經勝任北農總經理職位一年多，也沒所謂帶團出國考察風化區，每次對外就講這些話，真的講到「臭俗」了，另外他個人著作列教材40年，也翻譯多英、韓等多國語言版本，入不入流是每個人對文學水準不同，作品要接受人家批評的自由，無法強迫人家認同。

吳晟也替陳菊打抱不平，他說，吳把一位對台灣民主運動犧牲貢獻的女性，講得如此「暴羞」（台語：羞辱），令人無法理解，一般人的文化教養都不應該是如此，卻是從一名黨主席口中說出，這純粹反映個人心態與潛意識的文化教養。

吳晟說，台灣社會面臨選舉更要表現民主成熟度，展現民主修養，大家都能出口成詩，不是出口成髒，身為大黨主席如此輕蔑的用污辱性語言形容女性，小孩看到會有樣學樣，根本是「教壞囡仔大小」。