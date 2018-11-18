視察文山綠光計畫 林佳龍具體呼應環團訴求

台中市長林佳龍（前排左）視察文山綠光計畫。（記者張菁雅攝）

2018-11-18 17:04

〔記者張菁雅／台中報導〕環保團體今日在台中市舉辦反空污遊行，市長林佳龍為避免喧賓奪主，以視察文山綠光計畫一期工程方式，具體呼應環團訴求。林佳龍表示，台中市積極發展綠色能源取代燃煤、改善空污，文山綠光計畫將已復育完成的文山一、二期掩埋場，採公私協力方式建置太陽能光電設備，預計每年發電量610萬度以上，不僅減碳，也有助於減少燃煤機組使用量，為市民營造更好的居住環境。

林佳龍表示，「改善空污，人人有責」，他去年也參加反空污遊行，今年為避免模糊焦點、喧賓奪主，改以具體主張及行動來呼應、表達支持。

林佳龍指出，文山掩埋場經過復育再利用，市府在此推動文山綠光計畫，整體發電量每年預計達610萬度，一期計畫已完工啟用、二期也將於明年1月底完工。此外，全國首座採用廚餘厭氧發電及稻稈氣化發電雙核心技術的生質能源廠外埔綠能生態園區，已於11月1日完工、進入試運轉階段，具示範性作用，也盼將台中經驗推廣出去。

林佳龍強調，市府在2016年率全國之先，公告實施最嚴格「管制生煤自治條例」，除已不再核發新的生煤許可證外，對既有燃煤許可證也嚴格管制許可量、用煤品質及生煤儲存設備室內化，並搭配鍋爐加嚴排放標準予以規範。去年並大砍台中火力發電廠生煤許可量500萬公噸，已經減少2個機組發電，至2020年底前必須再減16％，累計減少至40％，以達成4年減4成生煤用量目標。

此外，加上中央支持2023年會有2個天然氣機組發電，相當於4個燃煤機組，共等同於6個燃煤機組能源轉換。未來也盼透過綠電取代較具污染的燃煤發電，以再達到減少1部中火機組發電量的目標。

林佳龍指出，大家呼吸一樣的空氣，與其訴諸口水，不如採取行動，台中市空品逐步改善中，將持續加緊腳步來做，從推動綠能及減媒雙管齊下，全面性改善空污，但用電需求仍可獲得滿足，沒有減電。而方法對了也需要時間，他會與人民永遠站在一起，希望為市民營造更好的居住環境。

環保局長白智榮則在簡報時表示，文山綠光計畫今年9月正式掛錶發電，一、二期工程面積共4.83公頃，採用310峰瓦（WP）高效率光電模組，建置太陽能光電模組數量約2萬片，總太陽光電系統裝置容量可達600萬峰瓦（MWp）以上，每年約有610萬度以上發電量，所產生的電力以每戶每年使用3600度電量計算，可提供約1620個家戶使用。

若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤計算，採用太陽能發電每年約可減少3000公噸二氧化碳排放，相當於種植30萬棵樹木。文山綠光計畫並從每年售電回饋金14％中，將5％作為公益使用，捐助予社會局食物銀行及社福團體，每年約126萬元，食物銀行回饋金估計可讓1900戶家戶以上受惠，社福團體回饋金可服務3100人以上。