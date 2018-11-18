中市國光里長成立總部 立委黃國書：抵制吳敦義「母豬」之說

立委黃國書（左）於國光里長陳仁榮（右）總部成立時說，呼籲選民抵制吳敦義的「母豬」之說。（記者張瑞楨攝）

2018-11-18 19:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區國光里長陳仁榮、市議員邱素貞，今天（18日）在南區正義街成立聯合競選總部，邱素貞說，她的另一半陳仁榮，腳踏實地，服務里民，分別榮獲台中市特優里長，以及今年（2018年）全國特優里長殊榮，他們夫妻同心打拚，里政、市政都放心，包括立委黃國書、民進黨台中市黨部主委何明杰、908台灣國總會長周崇德、前台中市醫師公會理事長羅倫檭等人都站台助選，現場吸引約800位支持者參加，場面熱絡、氣勢高昂。

這場競選總部成立茶會，在麻吉樂團演奏中揭開序幕，隨後，由後援總會長黃寶賢授戰旗、林佳龍南區後援會總召集人林慶芳致送大蒜與鳳梨，象徵當選「凍蒜」與選票旺旺來，立委黃國書表示，陳仁榮與邱素貞走遍東南區各角落，為民服務最認真、踏實，爭取建設不落人後，他呼籲選民繼續支持連任。

黃國書話鋒一轉說，最近電視都在報導國民黨高雄市長候選人韓國瑜，18日卻都在報國民黨主席吳敦義，吳敦義南下高雄市為韓國瑜助選時，暗指前高雄市長、總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「母豬」，吳敦義對陳菊的人身攻擊，選民都看不下去，黃國書希望民眾用選票抵制惡意攻擊的政黨，讓認真做事的林佳龍繼續連任。

陳仁榮指出，自1999年（民國88年）當選國光里長以來，主動巡查里內道路、水溝、路燈、景觀、環保、產業與關心社福，並結合另一半、市議員邱素貞爭取地方建設，服務更具深度與廣度，他呼籲選民繼續支持連任，未來將做好即時便民服務，讓國光里成為更溫馨祥和社區。

邱素貞致詞說，她是東區的女兒、南區的媳婦，選戰競爭激烈，所有候選人都到南區搶票，讓她陷入苦戰，她語帶哽咽，懇請支持者「輸人不輸陣」，堅定支持認真做事的人，她強調，東南區歷次議員選舉，綠營票數，從未大於藍營，尤其現階段民進黨銳意改革，面臨不小壓力，大環境氛圍對綠營候選人不利，東南區沒有配票空間，她呼籲支持者站出來，踴躍投票。