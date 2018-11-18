蔡英文向選民拜託 一定要去投票、看花博

蔡英文總統（前排左2）到萬和宮參拜。（記者張菁雅攝）

2018-11-18 16:52

〔記者張菁雅／台中報導〕蔡英文總統今日以民進黨主席身分，到台中市萬和宮參香，受到民眾熱烈歡迎。蔡英文也向民眾喊話說，這次選舉的關鍵是投票率，「讓總統拜託一下」，一定要去投票，讓台中市長林佳龍高票連任。

蔡英文在立委張廖萬堅、台中市議員張耀中、何文海及萬和宮董事長蕭清杰等人陪同下，參拜萬和宮媽祖。看到蔡英文現身，聚集在萬和宮門口的民眾紛紛高喊「總統好」、「歡迎總統」。

蔡英文則向民眾表示，距離投票日不到1星期，選舉是民主社會最重要的事，也是人民重要的權利，這次選舉的關鍵在於投票率，所以「讓總統拜託一下」，一定要去投票，讓林佳龍及現場的議員、里長都高票連任。

蔡英文也說，她前幾天去看台中花博，發現市府的執行力與整合能力很強，把許多產業與資源整合起來，變成精彩的花博，台中市民看了一定會感到很驕傲，所以大家除了要去投票，也要去看花博。

蔡英文指出，林市長以宏觀角度在看台中建設，包括發展智慧機械產業、交通建設也有很好的規劃，以及推出托育一條龍、托老一條龍政策等，台中的基礎已經打好，現在要大步往前走，「起厝起一半，師傅不能換」。