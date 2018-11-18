反空污遊行 中台灣數千民眾上街頭

反空污中台灣遊行，盧秀燕與林明溱參與遊行。（記者蘇孟娟攝）

2018-11-18 16:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕繼台北和高雄的反空污遊行之後，台中反空污遊行下午1點登場，數千民眾上街頭爭呼吸權，主辦單位台灣健康空氣行動聯盟號召百人用紅傘排出「選舉章」，籲民眾用選票「減煤救健康」。

台中反空污遊行今天下午在台中市民廣旁的公益路段集合，不少民眾自發集結，遊行集合舞台背景設計「無煤中台灣、永續又健康」，現場並有百支紅傘排出「選票章」，並豎立數根無煤中火煙囪等意象佈置，呈現對減中火煙囪時程的期望，並籲民眾「用選票要無煤反黑箱」等。

遊行讓參與者都能走上斜坡舞台，舞台黑箱背板被打破，象徵打破黑箱，要陽光透明，主辦單位遊行隊伍出發後，宣佈有4千人上街頭共襄盛舉。

遊行主辦單位台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃舉聯盟執行長楊澤民以​法定PM2.5手動測值比較全台31個測站2014與2017年均值的減量排名，指出，事實上，減量多的是嘉義，其次是金門，台中市只排名第8​​，表現僅是中段班，差強人意，鄰縣彰化和南投的改善都比台中多。

葉光芃提出遊行訴求「四反二救二要」 ，強調反空污、反黑手、反黑箱、反獨裁，救藻礁​​、救民主及要無煤、要陽光。

這場遊行也吸引不少候選人到場，國民黨市長候選人盧秀燕全程參與，支持響應環團反污訴求，她說，她已是第3次參與，去年2月、11月民眾也上街頭反空污，顯然上街頭訴求與改革沒有效，才有第3次反空污，以致環團必須一而再再而三上街頭表示市民心聲。

她說，台中南投非常可憐，每天被迫呼吸這種髒空氣，影響健康，誰願意這麼熱上街頭，實在空氣太髒大家無法忍受，只好被迫用此方式表達對空污憂心及不滿。

盧秀燕指出，台中的空污來自執政黨錯誤能源政策，讓中火火力全開製造空污，讓中區民眾用肺發電，中火的黑煙禍延到彰化、南投，中部民眾同受害，就是中電北送的關係，若當市長一定停止中電北送解決問題。

她批政府帶頭用慢性謀殺的方式，中火每天10部機組超額發電，中電北送讓中部民眾用肺發電，剛出生的小嬰兒、12歲以下的幼童，器官微小，用幼小的肺，被迫用幼小的肺當空氣清淨機、用肺發電，以中電北送，何其忍心，民眾上街頭是不得已的，真是非常不忍心。

南投縣長林明溱指出，南投應該是好山好水，沒有理由空品差，但南投空品竟比台中還差，台中市空污超標1年10多天，南投1年44天，且南投去年有240人罹肺腺癌過世，全國比例最高，代表南投50萬人表達反空污，執政黨徹底改善空氣品質，不要讓中部老百姓慢性自殺。

台中市長林佳龍今日未出現遊行活動，台中市政府新聞局長卓冠廷指出，距離選舉投票日僅餘不到1週時間，為尊重遊行主軸，避免泛政治化，反模糊焦點，身兼市長候選人的現任台中市長林佳龍以「落實減煤、綠色能源」的行動聲援，將主持「文山綠光計畫綠色能源」的啟用典禮，以具體行動回應各界對綠色能源的期待，也代表台中市積極透過發展綠色能源，同時落實減煤以對抗空汙的決心；並強調，市府改善空污的立場始終堅定，並與市民站在同一陣線。