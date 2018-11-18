北市政見發表會》向軍公教喊話 吳蕚洋砲轟丁守中

吳蕚洋氣憤直批國民黨參選人丁守中靠軍公教票上位卻不討年金，以及國民黨主席吳敦義在年金改革議題上只出張嘴（記者朱沛雄攝）

2018-11-18 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公辦政見發表會今（18）日舉行，無黨籍候選人吳蕚洋一改開心表情，竟暴怒抨擊立委尸位素餐，更直批國民黨參選人丁守中靠軍公教票上位卻不討年金，以及國民黨主席吳敦義在年金改革議題上只出張嘴。「政治是快樂的事，你可以選一個你喜歡的人，這一次你應該選擇你喜歡的人！」

吳蕚洋表示，他選上市長後，會想辦法與立院以及政黨溝通，將不合理的法律改回來，包含軍公教年金改革，讓人民可以真正過著沒有白色恐怖的日子。

吳蕚洋說，相信蔡總統應該知道，他並不是無法學基礎，很懷疑國家的法學教育出了什麼問題，立委好像都不懂法律，商討有錯誤時，應想盡辦法溝通。「最讓我不理解的是，我們的立委丁守中，當年靠大量軍公教的票當選立委，竟因為馬英九的意志，率先贊成追溯年金改革，置他的選民於不顧！」「你應該大聲疾呼，叫蔡英文把它改回來！」

吳蕚洋一改笑嘻嘻的臉，愈講愈氣：「國民黨這些高層與立委更可笑，嘴巴一直說要幫忙討回公道，卻從來沒有具體行動」、「吳主席，馬上發動你的立委們，連署要求退掉之前軍公教年金亂改」，甚至還模仿吳敦義的說話聲音與表情：「不要再說，我們只有35席，喔我無能為力」、「抱歉，若無能為力，不要當主席了！」

吳蕚洋向軍公教喊話，若這次再支持國民黨，就好像是將被遺棄的小孩，就好像是狠心的父母要把你賣掉，你還很開心的以為要帶你出去玩，現在要選舉就跑來要你奉養他，有人把你賣掉你還幫他數鈔票，真的很鼻酸。「為何國家這幾年都是出現這樣的領導人？」

「以前每次選舉，為了怕另一位當選，總是選了個自己比較不討厭的候選人」、「結果那個比較不討厭的候選人，最後竟讓你非常非常討厭！」

「政治是快樂的事，你可以選一個你喜歡的人，這一次你應該選擇你喜歡的人，選擇你喜歡的人，為什麼要講三次，因為很重要」