籲「花」生回家投票 青年軍發聲挺劉曉玫

力挺花蓮縣長候選人劉曉玫的多名青年軍，今集結在競選總部，表達支持她「改變花蓮」的訴求。（記者王峻祺攝）

2018-11-18 16:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮今有10多名青年軍發聲力挺縣長候選人劉曉玫，前往競選總部手舉「我要留在花蓮」、「我不要四處漂」、「改變花蓮，我挺曉玫」等看板，呼籲離家在外的花蓮青年踴躍返鄉投票，24日當天一定要「花生回家」，並強調投票不是盲投，而是「力挺曉玫，堅持正確的價值！」

力挺劉曉玫的多名青年軍，今集結在競選總部，表達支持她「改變花蓮」的訴求，青年軍代表王雅凡不斷號召所有離家在外的花蓮青年們，一起打破保守勢力、終結傅家王朝，廿四日返家投票，挺身而出為「曉玫姊」發聲。

王雅凡說，身邊有好多朋友到外縣市就學，畢業後就留在當地工作，他們都說「花蓮沒有好的工作機會」，待遇差、賺得少，更缺乏發展機會，就算努力也很難往上爬，但她堅信曉玫姊一定可以「改變花蓮」，讓年輕人回鄉發展、花蓮會更好。

就讀東華大學的張奕則說，母親和親戚都是花蓮人，過去看著許多親友為了工作離開花蓮「四處漂」，包括當護理師的表姊，為追求更好工作環境遠到西部工作，都是因「傅家王朝」執政期間，讓花蓮產業停滯不前，才會造成年輕人大量外流。

他說，幸好花蓮現在有了一個能夠追求改變的機會，因認同曉玫姐為青年就業、交通及農業、觀光發展的政見，願意站出來支持她，並呼籲對花蓮有想法、愛花蓮的年輕人，在投票日當天勇敢用選票改變花蓮。

劉曉玫強調，感謝這群年輕人願意挺身而出，擔任民代至今，所有努力都是為了他們，惟有打造一個好的工作、生活環境，讓年輕人留下來，花蓮才會有新思維、有創意，城市的活力與競爭力也能源源不絕。

她說，當選後首要工作，不僅要吸引更多觀光客走進花蓮，讓花蓮農產品與加工品賣得出去外，還要鼓勵沒汙染的產業進駐投資，給年輕人一個看得到的未來，並打造公開、透明的政府體系，所有企業可以不用畏懼、安心經商，其實只有為花蓮注入企業投資活水，年輕人才能留下來安居樂業，而不至於四處漂泊。