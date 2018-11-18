向親子開支票 蘇貞昌：當選，學生寒暑假不用寫作業

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天在汐止開選舉支票，蘇貞昌說，他當選新北市長，他去找行政院長賴清德，一百天內搞定親子體驗博物館土地。（記者俞肇福攝）

2018-11-18 15:53

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午在汐止火車站前廣場開支票，只要他當選新北市長，他100天內搞定親子體驗博物館土地，要讓新北市的小朋友統統可以吹冷氣快樂玩；蘇貞昌說，他當選新北市長要徹底改變現今寒暑假作業，不要只是一直寫作業，累死家長、老師，也讓小朋友寒暑假也沒能好好玩。

蘇貞昌說，今天我們在汐止、三重一共辦了兩場玩趣總動員，都是年輕的爸爸媽媽，或者帶著孫子的阿公阿嬤，他們帶著孩子來玩互動遊戲，而且從遊戲中學習，所以特別的高興。因此這樣的活動一辦大成功，幾乎現場差點排隊引起暴動，我們就不斷的加場，到現在已經加到第N場了。

蘇貞昌說，這讓他特別的體會到，新北其實應該就是要為孩子布置快樂天堂、夢幻城堡，所以我當選後就是要檢查校園、公園，讓孩子就近玩，而最典型的就是要蓋親子體驗博物館，現代的孩子不一樣了，現在他們不是只有背誦，而是要從遊戲中學習，這一定會非常有趣。

而現在我們辦的玩趣總動員都是試玩版，如果我能當選新北市長，那蓋起來的親子體驗博物館會非常的好玩。

蘇貞昌更當眾宣布，他若當選新北市長，不只是硬體做建設，在軟體上，在作業上，譬如寒暑假也要把孩子的寒暑假作業，作根本性的變革，不在是以前是用量，來一直記、一直寫，或是一直交代什麼事，那都是屬於老師出題目，孩子拚命作。不但暑假寒假沒得玩，常常還累死家長，他當阿公，看到小孫女那樣的寫作業方式，以後我們要整個檢討，根本性變革，讓孩子寒暑假真正能去玩，同時孩子又能夠在自己所設計創意有趣的活動中，只要自己有點紀錄，怎麼樣能說故事就好了。

蘇貞昌說，看到小孩子玩得這麼開心，更讓他下定決心，未來當選市長，新北市孩子寒暑假一定是另外一番氣象。

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