韓國瑜花蓮宣傳車遭噴紅漆 噴漆者：不滿他的政策

2018-11-18 15:02

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨高雄市長候選人韓國瑜近日人氣爆棚，花蓮部分藍營候選人紛紛「沾光」，尋求「獻聲」助選，或貼出合照意圖拉抬選情，但吉安鄉第一選區鄉民代表候選人王家洋，今早卻發現貼有與韓國瑜合照的宣傳車，遭一名錢姓男子噴漆毀損，錢男被逮後還嗆警方「就是不滿韓的政策！」

警方表示，候選人王家洋今早10時發現停放在吉安自強路與和平路口的宣傳車遭人噴漆，其中韓國瑜臉上及胸前遭人用紅漆劃了3個大叉叉，隨即至轄區北昌派出所報案，警方受理後，立即調閱路口監視器，鎖定一名騎乘機車的男子涉有重嫌。

事發不到2小時，涉嫌噴漆的70歲錢姓男子遭捕，訊後坦承犯案，並向警方表示就是不滿韓國瑜的相關政策，又看到昨晚韓在高雄的造勢大會後，才會氣得向路旁宣傳車噴漆洩憤，和候選人並無恩怨，全案目前已被警方依嫌毀損罪名移送偵辦。

王家洋說，韓國瑜在未爆紅前，就很欣賞跟認同他的作風，登記參選鄉代後，還特地到高雄找他合影留念，並將合照用在宣傳車上，不料今早卻發現遭人噴漆，以為是被惡意破壞，氣得報警逮人。

花蓮目前除有王家洋放與韓國瑜的合照作為宣傳文宣外，縣議員候選人謝國榮的街頭看板上也放有韓國瑜照片，吉安鄉長候選人游淑貞則有韓國瑜親自「獻聲」助選，力拚韓流助攻拉抬選情！