挺基進黨議員候選人 郭倍宏：拒中國併吞的聲音傳播出去

郭倍宏（前右3）陪同基進黨議員候選人隊掃街拜票，並在安平天后宮舉行記者會。（記者蔡文居攝）

2018-11-18 15:13

〔記者蔡文居／台南報導〕選前最後一個星期天，喜樂島聯盟召集人郭倍宏今日陪同基進黨台南市議員候選人一起車隊遊行。郭倍宏呼籲所有支持台灣本土、愛台灣的台灣人，一定要將基進黨4位市議員候選人送入議會，讓他們將捍衛台灣本土，「拒絕中國併吞的聲音傳播出去！」

東區市議員候選人李宗霖則說，昨天的金馬獎頒獎典禮上，有許多兩岸一家親的聲音，但這是我們不能接受的。捍衛台灣本土價值，就是我們基進黨4位候選人共同的價值。

基進黨台南市議員候選人今天在郭倍宏的陪同下，從佳里一路車隊掃街拜票至安平天后宮。他們中午過後在安平天后宮舉行記者會。

郭倍宏博表示，基進黨是唯一重視台灣本土、支持台灣的第三勢力政黨，這次基進黨在台南推出的4位青年都相當優秀，希望所有愛台灣的民眾都能集中選票，讓他們進入議會，為我們發聲。

南區安平市議員候選人陳嘉伶說，他們知道選民要的不是顏色和派系，而是有勇氣、願意為市政承擔的代議士。他們有著堅定的信念與理想，即使路難走，我們也會努力走下去。

大北門區市議員候選人蘇鈺雯說，在他擔任社工期間，看了許多社會不平等的現象，她認為要解決這個問題唯有從政治著手。

參選南科區的王姬方表示，她過去就相當關心勞動權益，並且在實際踏入選區參與選舉後，發現農業也是相當重要的議題，未來若能順利當選，也將繼續關心勞動與農業兩大主軸。

基進黨部表示，郭倍宏下午往南區繼續掃街造勢的行程，下午也將陪同基進黨高雄市議員候選人掃街並且參與基進黨今晚在高雄三鳳宮所舉辦的「戰韓護台」造勢晚會，屆時4位基進黨台南市議員參選人也將一同參加。