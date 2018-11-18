火力全開 林姿妙嗆陳歐珀：不會看訃聞也不會看公文

2018-11-18 14:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣選舉委員會今舉行電視政見發表會，5名候選人到齊，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙上場後，指外界說她不會批公文，是抹黑栽贓，「若我將公文帶回家，早就被抓去關了」；林隨後砲轟民進黨縣長候選人陳歐珀，指陳立委7年，建設空空，「不僅不會看訃聞，連公文也不會看。」

林姿妙指出，她當羅東鎮長8年，僅出國1次、共27小時，且是為了與日本締結姊妹市；回嗆陳歐珀，「你立委7年，出國幾次、多久應跟鄉親說清楚。」

另外，林姿妙還指外界稱她不會批公文是抹黑、栽贓；她痛批，鎮長8年任內，她讓羅東成為宜蘭縣領頭羊，財政維持一定水準，環保、教育各項施政都獲得好口碑，「若我不會看公文，羅東哪會有這些政績」。

林還回批陳歐珀，陳立委擔任三星鄉代理鄉長，只有說蔥蒜節辦得好，「你有推動免費營養午餐嗎？」說她不會批公文，至少要有根據，一則公文要經過主秘、課長多道關卡，說她將公文給女兒批，「若我將公文帶回家，早被抓去關了。」

至於林姿妙家族經營的益興礦業，引發破壞山林爭議，林姿妙也澄清，指礦場經縣府、林務局、礦務局等單位合法申請，縣府都核准了，還被質疑，轟陳歐珀「不僅不會看訃聞，也不會看公文」。

林姿妙說，陳立委將宜蘭價值掛嘴邊，說宜蘭是民主聖地，試問前縣長陳定南的公事包「你拿得起來過嗎？」