挺傅導！ 立委林靜儀：「台灣中國、一邊一國」

2018-11-18 14:47

〔記者謝君臨／台北報導〕第55屆金馬獎於昨晚落幕，但會中所引發的統獨爭議仍持續延燒；導演傅榆以《我們的青春，在台灣》勇奪最佳紀錄片獎後感性發言：「我希望有一天我們的國家，可以被當成獨立國家對待，這是我身為台灣人最大的願望」，引發中國網友群起圍攻；對此，民進黨立委林靜儀發文力挺傅榆：「台灣中國一邊一國」。

立委林靜儀昨於臉書發文指出，恭喜各位來台灣享受自由氣息的中國演藝界朋友。離境時請記得走「出境」通道，出示你們的中華人民共和國（或者是美國、新加坡、加拿大）照護。對，你們是外國人。並標註「台灣中國一邊一國誰在跟你一家親」。截至目前已超過5000人按讚。

稍早，林靜儀再於臉書貼文，表示恭喜傅榆導演，也深深敬佩傅楡導演。她充分表現了台灣最重要的精神：對於自己國家的認同是從文化與價值觀，而非血緣和出生地。我們都是台灣人，勇敢的台灣人，捍衛自由民主的台灣人。

導演傅榆昨致詞時感性地說：「我希望有一天我們的國家，可以被當成獨立國家對待，這是我身為台灣人最大的願望」，引發全場掌聲；不過，中國影星、上屆影帝涂們隨後在頒發最佳女主角獎項前，卻說很高興來「中國台灣」擔任頒獎嘉賓，強調「兩岸一家親」；也讓今年的金馬獎政治味濃厚。