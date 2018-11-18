北市政見發表會》柯文哲：重陽敬老金拿去用在這裡...

柯文哲說，沒有學者贊成齊頭式發放敬老金，還是會堅持立場。（記者朱沛雄攝）

2018-11-18 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公辦政見發表會今（18）日舉行，台北市長柯文哲表示，拜票時常常遇到民眾抗議敬老金，對此代替年輕人感謝長者支持，願意讓台北能加速一個長久完整的老人照護系統，並加強解釋老人照護問題，以及再次解釋重陽敬老金使用在哪些政策上。「沒有學者贊成齊頭式發放敬老金，我還是會堅持」。

柯文哲解釋，目前台灣65歲以上的人口達16%，再過4年就會超過20%，北歐的瑞典也是如此，但他們花了130年才從7%到達20%，台灣只花了30年。戰後嬰兒潮加少子化，讓台灣的人口結構是子彈型，等民國4、50年出生的人到達65歲，台灣的老年人口會瞬間爆增，面對這種困境，不是立法院通過長照2.0法案就能解決。

柯文哲強調，台北市目前為65歲以上老人免費施打肺炎鏈球菌疫苗，自費施打要1500元，有些診所甚至收3000元；再來是敬老卡每個月送480點，所有交通工具皆可使用，台北市所有場管也都免費，未來也將提高計程車折扣，「為了避免人家說我們買票才不再選前提出來」。

柯文哲也提到，鼓勵老人走出去後，才發現台北捷運的構造對老人不友善，因此撥6.3億元經費增設電扶梯與電梯。

柯文哲指出，老年人口高速上升，社會局不可能照顧到每個老人，所以才推出老人共餐，讓老人可以互相注意彼此，並教導老人使用智慧型手機、進行衛教以及癌症篩檢。另外，北市府也與伊甸基金會合作，推出修屋補助8萬元的政策，請專業職能治療師到府檢測，避免老人跌倒。除此之外，北市府也推出「石頭湯計畫」，將居家藥師、照護等申請全部整合。

柯文哲強調，台北市還是有發給低收入戶敬老金，但是對比較沒那麼窮的人，不希望生病受傷「叫天不應叫地不靈」，必須要設計完整的照護系統。有些東西短期不討喜，但是長期是對的。「我認為啦喔，政治不應該用仇恨來當驅動力」、「利用世代衝突，鼓動老人說我們沒發重陽敬老金」