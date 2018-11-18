選戰黃金週 總統行政院長齊聚澎湖造勢

總統蔡英文、行政院長賴清德高舉6號，為陳光復選情造勢。（記者劉禹慶攝）

2018-11-18 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選戰前最後一個假日，民進黨重兵回防澎湖，總統蔡英文、行政院長賴清德今日連袂抵澎，為尋求連任的縣長陳光復、鄉市長、縣議員及各級民代候選人助選造勢；蔡英文呼籲選民認清國民黨選舉奧步，用選票還給陳光復清白。

總統蔡英文近2個月內4度造訪澎湖，雖然2次是公務行程，包括世界最美麗海灣組織年會開幕晚會、巡視海水淡化廠工程，另外則是參加陳光復競選總部成立大會，選前造勢大會，次數異常頻繁，顯示綠營對澎湖勢在必得決心，希望守住綠營在離島的縣市長席次。

今日的造勢大會，民進黨澎湖選將包括縣長陳光復夫婦、縣議員候選人陳永和、陳慧玲、呂黃春金、蔡清續、馬公市長候選人黃健忠、湖西鄉長候選人洪添英及各級民代候選人等，立委楊曜、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在、義大院長杜元坤等人都上台贊聲，現場約湧入2千人。

行政院長、總統相繼登台造勢，2人都能將陳光復政績如數家珍說出，賴清德認為「厝若蓋一半、師傅不通換」；蔡英文則認為國民黨盡出選舉奧步，在臉書等社群平台社團，常以假帳號攻擊、抹黑及造謠陳光復，要求民眾要選票教訓選舉奧步，一定要讓陳光復繼續連任，帶領澎湖繼續繁榮進步，不像國民黨在澎湖執政20餘年都沒有任何建設