侯友宜諷選舉博士班等級 蘇貞昌回批：說話很油

2018-11-18 13:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚出席活動時，諷對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌很會選舉，是博士班等級。蘇貞昌回批，侯友宜說話很油，不是口才不好，而是不願意嚴肅談市政議題。

蘇貞昌今天上午至土城區車隊掃街拜票，談到鄭南榕遺孀葉菊蘭在造勢晚會的致詞內容，蘇貞昌說，鄭南榕為了爭取台灣人的言論自由而自焚，侯友宜是這件事情的主角，帶隊攻堅硬要攻進去的就是侯友宜，最遺憾的是經過30年，侯友宜不但沒有一絲遺憾和反省，還說「再來一次，再幹一次」，甚至說是去救人，所以葉菊蘭抨擊侯友宜不但不尊重鄭南榕，不尊重為民主自由、言論自由努力的前輩，也是對家屬的二次傷害，更批侯友宜說謊。

蘇貞昌質疑，侯友宜沒有反省能力，這樣的人當新北市長，對得起一路走來為民主奮鬥的人嗎？這樣「再來一次、再幹一次」的人，到新時代還是舊思維的人，跟得上時代嗎？符合新北市民的水準嗎？給這樣的人當市長情何以堪？

對於侯友宜指蘇貞昌選舉是博士班等級，蘇貞昌批，侯友宜真的說話很油，不是口才不好，只是不願意很認真、嚴肅地談市政，但是對於轉化語消遣別人、扭曲事實倒是很有一套，才真的是博士班，可以把逼死鄭南榕說是去救人，還說「重來一次、再幹一次」，用造假的影片公然欺騙選民，只是不願意談市政。

蘇貞昌說，這種水準的市長，油腔滑調、嘻皮笑臉談亡者，甚至於對他的母親、一個已經過世的老人家失竊的痛心事，都可以灌水、扭曲，為其選舉加分，這樣的人當400萬人的新北市長好嗎？

  • 國民黨新北市長候選人侯友宜諷對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌很會選舉，是博士班等級。蘇貞昌回批，侯友宜說話很油，不是口才不好，而是不願意嚴肅談市政議題。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長候選人侯友宜諷對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌很會選舉，是博士班等級。蘇貞昌回批，侯友宜說話很油，不是口才不好，而是不願意嚴肅談市政議題。（記者賴筱桐攝）