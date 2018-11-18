侯友宜諷選舉博士班等級 蘇貞昌回批：說話很油

2018-11-18 13:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚出席活動時，諷對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌很會選舉，是博士班等級。蘇貞昌回批，侯友宜說話很油，不是口才不好，而是不願意嚴肅談市政議題。

蘇貞昌今天上午至土城區車隊掃街拜票，談到鄭南榕遺孀葉菊蘭在造勢晚會的致詞內容，蘇貞昌說，鄭南榕為了爭取台灣人的言論自由而自焚，侯友宜是這件事情的主角，帶隊攻堅硬要攻進去的就是侯友宜，最遺憾的是經過30年，侯友宜不但沒有一絲遺憾和反省，還說「再來一次，再幹一次」，甚至說是去救人，所以葉菊蘭抨擊侯友宜不但不尊重鄭南榕，不尊重為民主自由、言論自由努力的前輩，也是對家屬的二次傷害，更批侯友宜說謊。

蘇貞昌質疑，侯友宜沒有反省能力，這樣的人當新北市長，對得起一路走來為民主奮鬥的人嗎？這樣「再來一次、再幹一次」的人，到新時代還是舊思維的人，跟得上時代嗎？符合新北市民的水準嗎？給這樣的人當市長情何以堪？

對於侯友宜指蘇貞昌選舉是博士班等級，蘇貞昌批，侯友宜真的說話很油，不是口才不好，只是不願意很認真、嚴肅地談市政，但是對於轉化語消遣別人、扭曲事實倒是很有一套，才真的是博士班，可以把逼死鄭南榕說是去救人，還說「重來一次、再幹一次」，用造假的影片公然欺騙選民，只是不願意談市政。

蘇貞昌說，這種水準的市長，油腔滑調、嘻皮笑臉談亡者，甚至於對他的母親、一個已經過世的老人家失竊的痛心事，都可以灌水、扭曲，為其選舉加分，這樣的人當400萬人的新北市長好嗎？