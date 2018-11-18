捍衛清廉參政 中市議員候選人周永鴻成立律師後援會

台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員候選人周永鴻成立律師後援會，呼籲反賄選、反抹黑。（周永鴻提供）

2018-11-18 13:21

〔記者歐素美／台中報導〕年底大選選情進入白熱化階段，台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員候選人周永鴻成立律師後援會，專業律師團不僅支持周永鴻的專業，更是捍衛周永鴻清廉參政的最佳後盾！

律師後援會代表林志忠律師表示，買票是對於民主政治最大的打擊，賄選者一旦買票當選，一定會在任內持續撈回利益，而不是盡心為人民服務，呼籲民眾要把神聖的一票交給乾淨、正直、有魄力、有實力的候選人。

林志忠說，隨著網路時代來臨，自媒體、小媒體也可能成為選舉奧步的散播工具，散播了許多不實的言論、假民調，呼籲民眾勿聽信謠言。常見的選舉謠言，包括向選民散佈「這個人穩當選的啦」！這類的言論都觸犯了「公職人員選舉罷免法」意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

周永鴻表示，儘管他政見準備充足，勤走基層、服務不輟，但是自參選以來就一直深受流言、耳語所困擾，希望民眾投票可以回歸理性、民主，用選票肯定認真的候選人。民眾若發現賄選情事，可撥打法務部反賄選專線：0800-024-099，或服務處電話04-25634895，專業律師團可保障民眾權益。

現場八位律師團手持「賄選」、「謠言」、「奧步」、「抹黑」等標語，律師團各個正拳擊破，象徵打破各種選舉奧步，希望選舉可以回歸理性民主，用選票鼓勵清廉專業的候選人。