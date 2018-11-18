侯友宜要段宜康吞曲棍球 蘇貞昌諷：NPC只會講一句話

對於立委段宜康質疑新莊土地案，國民黨新北市長候選人侯友宜皆回應要段把曲棍球吞了。民進黨新北市長候選人蘇貞昌批，侯友宜就像電玩遊戲的NPC（非玩家角色）只會講一句話。（記者賴筱桐攝）

2018-11-18 13:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨立委段宜康爆料國民黨新北市長候選人侯友宜的財產是「地上錢莊」，侯友宜則要段趕快把曲棍球吞了。民進黨新北市長候選人蘇貞昌諷刺說，侯友宜就像電玩遊戲的NPC（非玩家角色）只會講一句話，這種人能擔當新北市400萬市民的期待嗎？

面對段宜康的諸多質疑，侯友宜皆回應叫段宜康吞曲棍球，蘇貞昌表示，選舉以來已經100多天了，侯友宜都只會講一句話，就像電玩遊戲裡面的NPC，這種只會講一句話的人，能擔當400萬市民的期待嗎？當國際局勢變化時，新北能夠在其帶領下，抓住機會、迎向國際、迎接未來嗎？

蘇貞昌說，他在台北縣長任內處理1000多公頃土地，如果要像侯友宜買地、囤積等著都更發大財，他現在很有錢了，比侯友宜有錢，侯友宜在副市長任內買土地，發表都更政策就在隔壁，當外界質疑侯友宜逃避房屋稅，侯卻講他的母親失竊，這能對比嗎？當外界質疑侯在新莊炒土地，侯卻講他在屏東繼承爸爸的農地。

蘇貞昌強調，屏東農地現在種植近20年的大樹，種樹救地球，侯友宜是等著都更炒地皮賺大錢，高下立判，現在又被爆出地上錢莊，錢也不清不楚，所以侯友宜真的越檢驗越不堪，而且都是跟錢有關。

蘇貞昌批評，侯友宜用保障弱勢的稅法，用99塊門牌不繳房屋稅，新北市1年房屋稅收入100多億元，繳房屋稅的市民怎麼想？如果讓侯當市長，還能收市民房屋稅嗎？市民如果都要求民政局發給99塊門牌，以侯友宜作榜樣，能拒絕嗎？所以侯友宜的財產禁不起檢驗，如同人格一樣，選舉真的是照妖鏡，這一照通通現出身影。

蘇貞昌隔空喊話說：「不要再用一句話回答了啦！你又不是那種「Non-Player Character」，不是NPC啦！」要當400萬人的市長，應該好好地面對問題，說清楚、講明白，不要只會講一句話。