力挺「東奧正名」公投 台灣東社號召縣民齊發聲

台灣東社及支持東奧正名公投民眾站出來，呼籲民眾要投下一票，展現台灣的心聲。（記者王秀亭攝）

2018-11-18 12:57

［記者王秀亭／台東報導］選舉投票日將至，仍有台東選民不了解公投內容與方式，台灣東社力挺「東奧正名」公投，今天號召民眾在知本溫泉區「勇男橋」前，呼籲民眾一定要領取第十三案東奧公投案，並投同意票，透過公投表現台灣人民意志。

前台灣東社社長、現任台灣社副社長余文儀表示，學過英文都知道「Chinese Taipei」是中國台北，完全不是台灣，台灣人應該要藉由這次機會，向國際表達自己的心聲，意義重大。

余文儀說，近來發現有兩種打擊此案的說法，第一是中國會在國際奧委會全面封殺，讓台灣選手無法參賽，但國際奧委會是民間組織，其章程本來就保障選手參賽權，選手無法參賽之說既荒謬亦惡毒。

第二是東奧正名門檻難度高，不應向開快車依樣高速衝撞，應暫時不觸碰，余文儀強調，這都是某陣營放出的消息，完全降低台灣人的自信心，嚴肅呼籲全國選民勇敢站出來，展現民間的聲音，向國際發聲。

前立委賴坤成指出，這是透過公投表現台灣人民意志最好的機會，不只凝聚台灣人民意識，展現台灣對民主自由的堅持，與英勇表現，也是對國際社會的宣示，且國際奧委會不是中國奧委會，1981年台灣與國際奧會簽訂的協議，中國非契約當事人，本就無權干涉台灣與國際奧會討論正名一事。

巡迴全國各地著名景點的東奧胖卡也開抵勇男橋，與台灣東社共同呼籲，包括余文儀、賴坤成、台東縣議員林參天等，力挺「東奧正名」公投案民眾，不僅高舉旗幟、高呼口號，亦拍照打卡上傳，盼炒熱東奧公投的熱度。

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