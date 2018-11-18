嘉義市長選舉政見會 蕭淑麗：我有企業經營管理能力

無黨嘉義市長候選人蕭淑麗今天上午參加市長候選人電視公辦政見發表會。（記者丁偉杰攝）

2018-11-18 12:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨嘉義市長候選人蕭淑麗今天上午參加市長候選人電視公辦政見發表會時喊出，當選後「拚經濟，活力新嘉義！」、「市民有感，才是好政見！」，面對2個競爭對手，籲選民投票支持有企業經營管理的她（曾任嘉義市農會總幹事）能治理城市邁向繁榮發展，不要再選國文老師（指國民黨市長候選人黃敏惠）或醫師（指民進黨市長候選人涂醒哲）。

嘉市第10屆市長候選人電視公辦政見發表會，今天上午在嘉義世新有線電視公司舉行，蕭淑麗抽籤抽到第2位，第2位上場發表政見。

蕭淑麗提出5大城區計畫，將嘉市目前沒有主題特色的城區發展，透過資源挹注重新定位，她認為嘉義經濟低迷，不是市民不努力，而是放羊吃草式的市政，強調拚經濟不能空口白話，打造嘉市為「觀光之都」，人潮就是錢潮，活化消費力，才能真正找回嘉義的孩子。

蕭淑麗批前後任市長黃敏惠、涂醒哲，讓市政北棟大樓、建國二村、 北港路區段徵收開發案等建設計畫延宕多年，她上任後，將興建市政北棟大樓為嘉市新地標，建國二村由市府自行規劃招商，將北港路區段徵收開發案打造工商綜合區。

蕭淑麗說，她共提出「1個地標、2條河流、3大商圈、4大城門、9大新計畫」等政見硬體建設計劃，重要的是，短期是可實踐、可持續發展、提振經濟、提高生活品質、吸引年輕人返鄉，長遠目標建立嘉義城市的自信心，身為嘉義人的光榮感，籲選民支持她，迎接嘉義城市轉型。