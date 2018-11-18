金馬導演捍衛台灣主權 蘇貞昌：我們都站在正義的一邊

對於金馬獎引發的台獨爭議，民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示，我們都站在正義的一邊，但是當年站在對立面、為威權奉命行事的打手，現在也裝著尊重自由民主。（記者賴筱桐攝）

2018-11-18 12:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕《我們的青春，在台灣》勇奪第55屆金馬獎最佳紀錄片，導演傅榆致詞表示，希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待，卻遭中國網軍灌爆臉書。民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示，我們都站在正義的一邊，但是當年站在對立面、為威權奉命行事的打手，現在也裝著尊重自由民主。

對於金馬獎引發的台獨爭議，蘇貞昌今天至土城區車隊掃街拜票受訪指出，金馬獎是台灣幾十年來舉辦的華語圈奧斯卡獎，因為有李安導演出席，金馬執行委員會盡心盡力才能成功，更應證只有自由開放的台灣，才能有自由開放的場合，讓有才華的人士一較高下，希望台灣最大的軟實力發揮擴散，讓華語圈看到台灣民主自由開放的社會，滋潤出甜美的果實。

蘇貞昌表示，《我們的青春，在台灣》描述年輕人為台灣土地自由民主奮鬥，一波接一波的可貴力量，《幸福路上》更是描寫台灣一路走來，經過多少人的犧牲及人民的力量走到今天，影片紀錄當年在國民黨一黨獨大、威權統治的時代，多少人勇敢站出來，包括他都曾經貢獻微小的力量，「我們都站在正義的一邊，但是也看到當年站在對立面，為威權奉命行事的打手，現在也裝著好像尊重自由民主，其實他的民主只有一點，他懂得選票，他不知道民主的價值跟真諦，而我們是用一輩子的生命跟努力在守護。」

蘇貞昌說，動畫影片和紀錄片記錄可貴的過程，他希望民眾不要讓正向的力量往回走、向下沉淪，不要倒退嚕、被蒙蔽，國民黨一路走來就是人民的力量多大，他們才會退多少步，「我們一路走來是人民的力量的成功，絕不是國民黨的反省」，現在國民黨看到有機可趁，正準備反撲，大家一定要努力守護民主的價值。