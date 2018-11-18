搶救台南仁德綠肺 成功里長帶頭連署守護

台南仁德成功里長鄭晴而（前右）今發起連署，希望守護里內一片約3公頃造林地。（記者萬于甄攝）

2018-11-18 12:49

〔記者萬于甄／台南報導〕民間忙種樹，國營事業卻砍樹？台糖近期有意將台南仁德虎山成功里一片約3公頃的造林地，開闢為大型停車場，引發當地里長鄭晴而不滿，今上午發起連署，約半小時就有2、300人響應；鄭晴而表示，連署後將找立委遞交陳情書，希望來得及攔下台糖開標，守護這片樹林。

成功里鄭晴而指出，該片約3公頃的造林地多數種植桃花心木，且當地是牛稠子文化遺跡保護區，台糖公司日前貼出2張A4標租公告，就要砍掉整片樹林，手法相當粗魯，尤其，時任市長現行政院長賴清德也曾強調虎山是台南綠肺，如今卻任由綠肺被砍，令人不解。

鄭晴而也說，政府大力推動民間種樹，但國營事業卻帶頭砍樹，且世界的趨勢都在種樹，怎麼台糖反其道而行。他強調，並非阻止台糖開發，但土地開發應做好整體規劃，也必須有限度

不是一塊一塊剷平台南的綠肺。

成功里民、許多虎山實小家長等今早都聚集在虎山實小前，大家一起簽下連署書，希望共同保護這片樹林，短短半小時已有2、300人連署，鄭晴而也高喊「守護樹林，保護遺址」，呼籲台糖暫緩開發，不排除發動抗爭，要求撤銷計畫。

台糖公司資產課證實確有造林地要標租，不過開闢會符合相關規定，依法標租，否則申請時，也難獲得市府許可。