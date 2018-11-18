造勢活動缺黨大咖相挺？姚文智：市民才是A咖

談到今天下午的造勢活動，黨內大咖多半缺席，姚文智說，市民才是A咖。（記者周彥妤攝）

2018-11-18 12:42

〔記者周彥妤／台北報導〕選前倒數黃金週，民進黨台北市長候選人姚文智舉辦的「手護國家首都」造勢活動今下午登場。由於黨內高層缺席，就連姚的師父、駐日代表謝長廷都要南下高雄站台，姚被問到是否「遺憾」時表示，「一點都不會」，牽手守護國家首都的壯舉，不是黨內高層或政治明星就能完成，所有市民才是A咖。

談到今天下午活動的嘉賓，姚文智說，包括文化部長鄭麗君、「世大運功臣」前北市府秘書長蘇麗瓊將出席，不過鄭麗君因時間關係，僅參加活動前半段，而他也向媒體轉述蘇的想法，出席是以「姚文智老同事」身分上台，而不是過去來自柯團隊這樣對立的氛圍。

媒體詢問，之前曾向黨內喊話幫忙造勢，對今天黨高層陣容是否感到失望？姚文智表示，所有市民都是他心中的大咖，市民是活動最重要主角，活動不外乎傳達兩個理念，一是「東區大公園」，另一是「守護國家首都」，大家手牽手完成這壯舉，應該不是只有個高層或政治明星可以完成，而是所有市民集體力量，「市民才是A咖、大咖」。

媒體追問，謝長廷返台後第一場造勢活動選在高雄而非台北，是否覺得遺憾？姚文智說，「一點都不會」，完全就是時間安排，他很早就邀請謝長廷，但謝長廷更早答應高雄場，今天謝長廷將搭乘下午3點多的高鐵，「手護國家首都」於3點半開始，時間完全不許可，不過，謝將參加他明天上午11時30分於大龍峒保安宮出發的車隊掃街首發團。