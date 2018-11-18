反空污遊行下午登場 行動聯盟指台中PM2.5 減量僅中段班

2018-11-18 12:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕繼台北和高雄的反空污遊行之後，台中反空污遊行下午1點將登場，主辦單位台灣健康空氣行動聯盟聯上午說明遊行訴求，更提出台中2017年PM2.5 減量程度（比2014年）僅排名第8，僅是中段班，批台中市政府自我感覺良好。

台中反空污遊行登場前，主辦單位已在遊行地點市民廣場前的公益路段架設好活動舞台，舞台背景設計「無煤中台灣、永續又健康」，包括行政院長賴清德、台中市長林佳龍的大頭照輸出看板也提早曝光，並以「空污美化百寶箱」諷台中市府空污防治成績。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃舉聯盟執行長楊澤民以​法定PM2.5手動測值比較全台31個測站2014與 與 2017年均值的減量排名，指出，事實上，減量多的是嘉義，其次是金門，台中市只排名第8​​，表現僅是中段班，差強人意，鄰縣彰化和南投的改善都比台中多，連雲林斗六站的排名都在台中前面。

葉光芃提出遊行訴求「四反二救二要」 ，強調反空污、反黑手、反黑箱、反獨裁，救藻礁​​、救民主及要無煤、要陽光。

現場並有百支紅傘排出「選票章」，並豎立數根無煤中火煙囪等意象佈置，呈現對減中火煙囪時程的期望，並籲民眾「用選票要無煤反黑箱」等。

今日台中反空污遊行包括搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政與南部反空污大聯盟副召集人黃義英也都率隊參加聲援相挺。

台中市政府新聞局長卓冠廷則指出，距離選舉投票日僅餘不到1週時間，為尊重遊行主軸，避免泛政治化，反模糊焦點，身兼市長候選人的現任台中市長林佳龍以「落實減煤、綠色能源」的行動聲援，將主持「文山綠光計畫綠色能源」的啟用典禮，以具體行動回應各界對綠色能源的期待，也代表台中市積極透過發展綠色能源，同時落實減煤以對抗空汙的決心；並強調，市府改善空汙的立場始終堅定，並與市民站在同一陣線。