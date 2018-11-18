金馬統獨風波 姚文智問柯P：你還支持「兩岸一家親」嗎？

中國影帝涂們頒獎稱「中國台灣」，姚文智今表示，藉此想請教柯文哲，「你還支持『兩岸一家親』」嗎？（記者周彥妤攝）

2018-11-18 12:54

〔記者周彥妤／台北報導〕第55屆金馬獎昨登場，來自中國的上屆影帝涂們頒獎時說，「特別榮幸來到中國台灣金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親」，台灣網友氣憤難平。文化部長鄭麗君隨後也在臉書澄清，「這裡是台灣，不是中國台灣。」民進黨台北市長候選人姚文智今表示，當「中國客人」清楚說出「中國台灣」，藉此想請教市長柯文哲，「你還支持『兩岸一家親』」嗎？「你心裡究竟有無底線？」

第55屆金馬獎17日晚間落幕，《我們的青春，在台灣》榮獲最佳紀錄片，導演傅榆上台致詞時表示，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」

傅榆致詞結束後，來自中國的去年影帝涂們，則在頒發最佳女主角獎時，更說出「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親」。

姚文智說，昨天金馬獎發生的事，幾乎是台灣政治發展的困境與縮影，傅榆說出人民的深層期待，感謝鄭麗君這番言論；但不只是鄭部長，所有政治人物都應該站出來，為傅榆實現願望，凡是接受、主張「兩岸一家親」或「九二共識」，我們沒法再對這樣的政治人物有所期待。

姚文智說，台灣在這樣的困難底下，還要展現包容及熱情，心裡還是有一條紅線，不容許侵門踏戶，無所不用其極，用霸權思維凌駕在我們身上。他也說，「或許那些中國客人，也是服膺在這個霸權底下，可能心裡對此事想都沒想過」，就像85度C、中國阿里巴巴集團董事局主席馬雲「被辭職」、中國藝人范冰冰事件「被迫繳稅」等事件，可謂殷鑑不遠。

姚文智說，最後一次請教柯市長，「昨晚中國客人在我們這裡舉辦活動，清楚告訴我們這裡是『中國台灣』，經過此事，你還是支持兩岸一家親嗎？你有沒有新的想法？」

姚文智也強調，不只是鄭部長，作為政治人物的我們，請你們表達意見，心裡有沒有對台灣這塊土地的堅持？還是可以輕易接受通關密語，希望丁守中、柯文哲在今天下午的政見發表會好好回答，「你們心裡究竟有沒有紅線？」

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