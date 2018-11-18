竹縣白米賄選案爭議 延燒柯文哲

2018-11-18 12:13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北市長柯文哲昨晚陪民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩在竹東夜市造勢時，遭人舉牌「柯市長，你認同白米賄選嗎？」嗆聲，警方當場介入排解，柯文哲也在台上回應：「要抗議可以，但也要等人家講完。」

民進黨新竹縣黨部15日指控，在縣內發現數千包在包裝上貼有「感謝縣長參選人徐欣瑩協助辦理」紅紙的白米，質疑是賄選行為，同時間在峨眉鄉公所也發現數十包還未發出的同批白米，隔天立法院民進黨團再度痛批：「鐵證如山，這不是賄選，什麼才是賄選？」

昨晚柯文哲、徐欣瑩在竹東夜市的舞台車上演講時，台下有好幾名民眾舉著寫有「柯市長，你認同白你賄選嗎？」、「徐主席，超越藍綠，白米力量！」的牌子，並高聲要求柯文哲和徐欣瑩解釋，在場的徐欣瑩支持者和他們一度拉扯，現場員警也立刻介入排解。

柯文哲說，民主政治有一種「理性」，要給對方說話的權利，要抗議可以，但也要等人家講完，特別是他作為去台北當台北市長的新竹人，回鄉在講話的時候，這個應該要把他當成客人，要保持基本的禮貌。

徐欣瑩陣營昨天也有開記者會表示，民進黨新竹縣黨部和縣長候選人鄭朝方指控的白米賄選案完全是抹黑，將提告鄭朝方意圖使人不當選，並為弱勢團體控告恐嚇及毀謗。