母豬說被切割？吳敦義缺席北市丁守中造勢大會

國民黨台北市長候選人丁守中（右2）「贏回台北中山大同團結誓師大會」18日舉行，前總統馬英九（中）、新北市長朱立倫（左2）到場站台，原訂出席的現任主席吳敦義卻缺席。（記者簡榮豐攝）

2018-11-18 12:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨今天於中山區榮星花園舉辦中山大同造勢大會，前總統馬英九、新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌及台北市長候選人丁守中紛紛到期，原訂要到的國民黨主席吳敦義則缺席。

昨天一語驚人爆出「肥滋滋母豬」，被認為是影射總統府秘書長陳菊，惹得外界不滿，吳更為此道歉。馬、朱、丁對此均表示吳已經道歉，未多作評論。但馬英九致詞則說，希望最後時刻千萬不要有驕兵心態、大頭症，一步一腳印才能看到1124勝利果實，被解讀是提醒吳敦義。

丁守中受訪說，失言就是道歉，這次選舉由於民主進步黨執政期間經濟低迷、人民生活差，這次選舉是對執政黨的不信任投票，希望大家仍要出來投票，不要受到這些不相干的失言影響。他補充吳敦義以前是抹黑的受害者，所以難免有情緒。

朱立倫受訪說，說錯話就要道歉，「我們想我們不是柯P」，尤其對女性要特別尊重。是否擔心影響到選情，朱說，吳已經道歉了，可能最近輔選比較累，可能要送他蠻牛。

馬英九受訪說，吳敦義已表示歉意，國民黨現在最需要團結、奮鬥，在最後6天攻下目標，這才是我們要考量的；至於吳是否應停止助選，馬並無回應。

馬英九致詞說，台北市看步道甚麼市政建設，去天天搞個人崇拜，而丁守中提出具體政策，將讓北市成為更進步城市。朱立倫致詞說，台北市要選出真正拼經濟市長就選丁守中，不要只看新北市發展，能雙北共榮發展就投丁。

丁守中致詞說，國家現在兩個危機，一個是中央不拚經濟發展，將國家變政治鬥爭、另一個就是首都應做領頭羊卻在國際城市評比、大幅衰退，連車尾燈都看不到，現在也比不上新北市發展。

他說，柯文哲省錢是假象，過去郝龍斌提高房屋稅和地價稅替北市府增加129億台幣，4年下來就是柯所還的500億元；而郝總決算支出1701億元，但柯每年整整多了21億元，卻沒開通1公里的捷運，也沒有落實公幼、公宅政策，希望大家可以換市長，拚未來。

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