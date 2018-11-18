黃國昌陪掃街 籲選民挺安樂區議員候選人陳薇仲

時代力量基隆市唯一提名的安樂區議員候選人陳薇仲掃街獨樹一幟，用慢跑向選民請託；陳薇仲將跑完安樂區大街小巷，全程２１公里。（記者俞肇福攝）

2018-11-18 12:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕時代力量黨主席黃國昌今天早上10點20分到基隆，陪同時代力量在基隆市唯一提名的議員候選人陳薇仲車隊掃街；黃國昌說，請鄉親用選票支持陳薇仲到議會，發揮監督制衡的力量。

值得一提的是，陳薇仲與助選團隊用跑步要跑過安樂區大家小巷，全程為21公里，陪同陳薇仲跑步的是「台灣自、游、跑」社團成員，成員中包括陳薇仲的爸爸陳志忠與媽媽，這群陪跑的助選團隊，都是鐵人三項選手，要來陪跑，給陳薇仲加油。

陳薇仲慢跑掃街行程，從基金三路內寮里福德宮出發，從基金三路、基金二路、基金一路、武嶺街、麥金到安樂路，沿途碰到里長候選人摩托車隊，雙方互喊加油！凍蒜！

有人看到宣傳車上有立委黃國昌，忙著拿起手機拍照，紀錄黃國昌到基隆助選。

陳薇仲說，她以往都只有跑5000公尺，3周前助選團隊告知她，要慢跑掃街跟選民近距離接觸，她也沒有把握，還好在「台灣自、游、跑」社團成員陪跑下，完成全程；今天一早天公作美，是個慢跑的好天氣，她希望大家幫忙，讓年輕力量進入市議會，監督市政。