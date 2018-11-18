力挺彰化建大巨蛋 紀政：我討厭台北巨蛋

紀政（圖右二）陪同彰化縣長候選人黃文玲（圖右）到鹿港天后宮參拜。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-18 12:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「飛躍的羚羊」紀政今天來到彰化鹿港，陪同無黨籍彰化縣長候選人黃文玲掃街拜票；紀政強調，黃文玲要在彰化東區蓋大巨蛋，這是全新重劃區，她非常期待，因為台北大巨蛋蓋在市區兩條主要道路上，全世界沒有這樣的一顆蛋！

黃文玲表示，彰化東區大巨蛋跟台北巨蛋是不一樣，這是土地重劃之後要做的，地點更位於中彰投的核心，中彰投有500萬人口，可容納3到5萬人容量，交通便捷像東京巨蛋，未來將請紀政來做體育最高顧問。

紀政指出，她討厭台北巨蛋，這是莫名其妙的大巨蛋，但對彰化東區大巨蛋則是非常期待；因為彰化東區是全新的重劃區，光是地點就比台北好，可以容納3到5萬人，這是非常適合的量數。

紀政進一步說明，全世界沒有一顆蛋，像台北大巨蛋如此靠近市區兩條主道，雖然解決是不太容易，但總要想解決的辦法。

紀政也呼籲全民支持第13號「東奧正名」公投案，，我們是純粹民間機構推動「東奧正名」，在民主國家，公投就是人民的權利，不能禁止這樣的活動，再一次拜託，滿18歲一定要去公投。

黃文玲強調，台北大巨蛋是歷經很多任市長所留下的巨蛋，這是歷史的包袱；而「東奧正名」是體育活動，無關政治，很多年輕人都認為，台灣應該用台灣的名字，應該用台灣的名字來進入東奧。