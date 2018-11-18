促轉會成東廠 馬英九：民進黨朋友怎麼喜歡當太監

國民黨台北市長候選人丁守中（右）「贏回台北中山大同團結誓師大會」18日舉行，前總統馬英九（中）到場站台。（記者簡榮豐攝）

2018-11-18 11:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕前總統馬英九今天出席中山大同造勢大會為國民黨台北市長候選人丁守中站台。他致詞批評蔡政府，經濟持續低迷、兩岸持續惡化、民主持續衰退，造成台灣發展前景堪憂。他更說，民進黨搞了一個促轉會卻淪為「東廠」，他提醒東廠是明朝皇帝祕密警察組織，握有生殺大權，「但他的前提是每一個東廠成員都是太監，我不知道民進黨的朋友們怎麼喜歡當太監。」

馬英九說，蔡政府很自豪去年經濟成展2.85%，可是全世界經濟成長是3.7%，「我們還在後段班，不知道這樣有甚麼好得意的」，更說自己執政還能做到2.9%，蔡政府沒有和可誇耀之處；股市感覺不錯，去年成長15%，但周邊國家成長都較高，亞洲四小龍排名都是最後一名。他更說，能源政策將來會遇到嚴重問題，美國專家都認為2025年成為非核家園是遙遠的遐想，新舊能源青黃不接，台灣不缺電、不漲電也難。

另外，馬英九說兩岸關係持續惡化，2年半丟掉5個邦交國是前所未有，世界衛生大會和民航組織都無法參加。他說，民進黨說中國打壓，但自己執政內卻沒有，這就是因為民進黨不承認九二共識，迄今仍抱台獨神主牌不知道會將台灣帶去哪。

馬英九最後更說，民進黨政府制定不當黨產條例，讓國民黨成為唯一受害的政黨，這叫做民進黨的極權化，同樣搞了一個促轉會卻變成東廠，他更說東廠是明朝皇帝祕密警察組織，握有生殺大權，「但他的前提是每一個東廠成員都是太監，我不知道民進黨的朋友們怎麼喜歡當太監。」他更說，中選會表達行政院看法、台大10個月沒校長，這種政黨怎可以繼續執政下去。（12:14更新）