罵陳菊肥滋滋大母豬 吳敦義鞠躬道歉

前副總統吳敦義暗罵陳菊引發熱議，今天出席活動時坦承失言並鞠躬道歉。（中央社）

2018-11-18 11:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義南下高雄為國民黨高雄市長候選人韓國瑜助選時，暗指前高雄市長、總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「母豬」，吳敦義今早向陳菊鞠躬道歉，坦言他的確失言，但他內心渴望是乾淨、正派選舉，不要有奧步。

指批陳菊言論不是在公開群眾場合

吳敦義今早出席國民黨黨慶大會，對於昨日批評陳菊言論，吳敦義表示，昨天不是在一個公開的群眾場合，是在1、20人裡面有幾位是已故考試委員黃俊英的同鄉，提到這議題，大家義憤填膺，他是黃俊英長期的朋友，也是當高雄市長時的副市長，也是前中山大學教務長，是很熟很熟的夥伴，在12年前遭受到假的走路工事件，以1114票落選，而且抑鬱而終，他內心悲憤莫名。

不管是有指涉或形容詞都失言了

吳敦義說，當然不管是有指涉或形容詞，「我覺得都失言了」，應該要道歉，他昨天已請國民黨副秘書長鄭麗文代表他向大眾道歉，既然失言了就應該道歉。吳敦義也在鏡頭前一鞠躬，向陳菊或覺得有被傷害的人表達歉意。

吳敦義表示，最重要的是，他希望選舉絕對不要有奧步，絕對不要打假球，才是真正的民主，也盼望選舉是乾淨、正派的，是真正民主政治的典範，是內心渴望，也是40幾年來從政堅持的信念。

韓國瑜不必跟他一起道歉

對於韓國瑜在昨天造勢場合說「寧可乾淨的輸、不要骯髒的嬴」，吳敦義認為，韓國瑜的說法是指反對奧步，堅持正確的路，韓不必跟他一起道歉「我道歉他不必道歉啊」，講失言的話是不對的，韓國瑜沒講，為什麼要道歉？

昨天的發言不會打亂選戰步驟

媒體詢問，黨內質疑吳敦義昨天的發言打亂選戰步驟，吳敦義說，並不會，他該道歉的就道歉，但一定要讓選舉乾淨，不要有骯髒的事情﹔而昨日一開始不道歉後來才道歉的轉折，吳敦義則說，鄭麗文已經代表他表達道歉了，因為第一時間媒體是講「暗批」，但不管是不是暗批，失言是事實，他已經道歉。

韓粉很多 就跟柯粉很多一樣

對於「韓粉」湧入臉書要求吳敦義請辭負責，吳敦義則表示，韓粉很多，就跟柯粉很多一樣，每一句話他都會重視，他衡量他自己應該道歉的就道歉，應該堅持的就堅持，只有打假球、奧步才是真正糟蹋民主，就像一個暴投毀不掉掉整個棒球， 是打錯了球才會。

講錯話是事實 但不要講什麼隊友

吳敦義也說，他已經一鞠躬向陳菊女士道歉，「為什麼要聯絡她呢？」「我講錯話是事實，但不要講什麼隊友」，每場球賽都是投手、打者、野手要團隊合作，這是正常的事情。