抗時代力量挖票 桃竹綠黨跨縣市挺北市社民黨

綠黨新竹市議員候選人易俊宏（後排左一）、張志偉（後排右一）、劉崇顯（前排右二）登七星山，與社民黨北市候選人劉仕傑（前排左三）會師。（圖：劉仕傑提供）

2018-11-18 11:08

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量台北市議員候選人頻與台北市長柯文哲掃街，搶中間選民、淺綠票，壓縮其他小黨曝光空間。在桃竹選情穩定的綠黨，決定在北市全力支持社民黨士林北投區候選人劉仕傑，本月22日綠黨北北基黨部也將幫劉街頭宣講，喊出「綠社盟選民歸隊！」綠黨召集人王浩宇受訪說，「不能讓時代力量成為第三勢力代名詞，因為他根本不是！」

綠黨、社民黨跨縣市串連由劉仕傑提出，而前天綠黨新竹市北區候選人易俊宏、竹市東區候選人劉崇顯、竹市南區候選人張志偉也北上，在北市最高峰七星山與劉仕傑會師，展現決心、向選民喊話，要上次投給綠社盟的選民歸隊。

劉仕杰說，理念才是跨黨派合作基礎，一些標榜第三勢力候選人以監督為口號，趁機「西瓜靠大邊」緊貼柯Ｐ市長，令人質疑當選後能否落實監督職責？這也是倡議新政治的第三勢力候選人，藉以區別舊政治的必經檢驗過程，若只是投機選邊、放棄原則，就違背從政初心、失去青年參政意義。

社民黨召集人范雲受訪坦言，社民黨正幫北市5位候選人衝刺，自顧不暇，無法幫其他政黨，而這次小黨沒推市長候選人，樂見小黨互相幫忙。她說，昨天柯文哲到北投區掃街，時代力量選將都到場，令人看不懂時代力量選法，社民黨才是第三勢力選擇，沒有貼柯、盲目柯黑，且還沒選上，就在推台北市議會委員會全程轉播等改革。

沒有強大母雞聯合競選，社民黨推聯合競選影片，主打「在進入議會以前 我們就已經在改變了」，包括劉仕傑擔任外交官10年捍衛台灣主權尊嚴、松山信義區候選人游藝12年反巨蛋爭取森林公園、26歲的中正萬華區候選人許菡芸則是最年輕候選人、內湖南港區陳又新擔任律師實踐社會平等、大安文山區候選人苗博雅則守護婚姻平權及性平教育。

王浩宇說，對社民黨年輕人釋善意，盼凝聚綠社盟過去在北市3、4％政黨票，未來敞開心胸擴大合作。他說，2020年立委及政黨票選舉，不要讓時代力量通吃，不能讓該黨成為第三勢力代名詞，因為他們根本不是！只是一群投機者，竟有支持者挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜、也有挺民進黨高市候選人陳其邁、柯文哲，該黨核心價值一直受挑戰。