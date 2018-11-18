吳敦義「母豬」說 林佳龍憂：選舉負面能量

2018-11-18 10:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對國民黨主席吳敦義輔選黨籍高雄市長候選人韓國瑜時，影射侮辱前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊是「母豬」，民進黨台中市長候選人林佳龍今天拜票時說，此言論呈現選舉的負面能量，包括人身攻擊與抹黑造謠，已經成為選舉的主流，反而讓真正做事情，或讓台灣更好的主張，無法成為公共議題，他認為黨主席或政治人物應知警惕，「不要帶頭於社會製造衝突與仇恨」。

林佳龍今天上午於台中市東區建國市場拜票，回應媒體提問時，針對吳敦義的「母豬」之說，他指出，「這是明顯失言」，也透露這次選舉中的負面能量，尤其是人身攻擊，但他相信選舉是選賢與能，是要讓社會更好，但訴諸於負面能量，包括人身攻擊謠言抹黑，他認為台灣民主面臨很大危機，「我們保障言論自由，可是，包括自己國內甚至境外，很多的抹黑或惡意批評，卻成為選舉的主要話題，讓認真做事，關心未來發展，讓台灣更好的主張，反而無法成為公共議題」。

林佳龍說，這種負面能量，已經集結到採取攻擊的方式，令人相當擔憂，他希望社會向上提升的人能站出來，用選票唾棄此行為，「選比好的，不是鼓勵人身攻擊」，他認為，這不是單一事件，整個選舉至今，負面能量已經成為主流，作為一位黨的主席或政治人物，都應有所警惕，從自己做起，不要帶頭於社會製造衝突與仇恨。

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