母豬說惹議 吳敦義：韓國瑜不必幫我道歉？

國民黨主席吳敦義昨日在為高雄市候選人韓國瑜輔選時，暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「走路像一隻大母豬」，引發軒然大波。吳敦義今出面鞠躬道歉，強調要讓選舉乾淨。（資料照）

2018-11-18 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨日在為高雄市候選人韓國瑜輔選時，暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「走路像一隻大母豬」，引發軒然大波。吳敦義今出面鞠躬道歉，強調要讓選舉乾淨，最重要的是選舉不要有奧步、不要打假球，他也說「韓國瑜為什麼要幫我道歉？」。

吳敦義今早出席國民黨黨部活動時，表示昨出席的場合不是公開群眾場合，他是黃俊英的長期朋友，也是當高雄市長時的副市長，也是前中山大學教務長，是很熟很熟的夥伴，提到12年前假的走路工事件時，以1114票落選，內心「真的是悲憤莫名」，不管是有指涉或形容詞，「我覺得都失言了」，強調「我講這些話失言，是我不對，我該道歉就道歉」，要讓這場選舉乾淨。

媒體問道，韓國瑜昨表示「不希望骯髒的贏」，吳敦義則指正「韓國瑜是說寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏」，並說韓國瑜不用跟他一起道歉，「他不必跟我一起啊，我道歉，他不必道歉，他沒失言幹嘛道歉」。

網民在網上一片罵聲，說吳是韓國瑜選戰中的豬隊友，吳敦義對此也說，「我失言是事實，但不要說我是X隊友」。

會不會親自致電陳菊？吳敦義：為什麼要聯絡她？

現場媒體提問，是否擔心因失言被韓國瑜粉絲攻擊？吳則回說，「韓粉很多，柯粉也很多，我每一句話都會重視」，不斷重複說「自己該道歉就會道歉、該堅持就會堅持」。媒體再問，會不會親自致電陳菊道歉？吳敦義則反問「為什麼要聯絡她？我不是已經向陳菊女士一鞠躬了嗎？鄭麗文已經第一時間代替我道歉，我也已經鞠躬了」。