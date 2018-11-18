張忠謀出席APEC領袖閉門會 中午將與安倍雙邊

領袖代表張忠謀在APEC領袖會議中發言。（中華台北代表團提供）

2018-11-18 10:10

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比報導〕APEC領袖峰會昨起於巴布亞紐幾內亞首都莫斯比港舉行，台灣領袖代表張忠謀繼昨與美國副總統彭斯「張彭會」創下APEC最高層級雙邊紀錄外，也與新加坡總理李顯龍進行雙邊；而早上領袖閉門會議結束後，張忠謀將抓緊午間時間，與安倍進行雙邊，預料將提及我入CPTPP，希望爭取日本支持。

APEC領袖峰會昨起舉行，張忠謀昨參與「張彭會」、「張李會」，並在其他場合與巴紐總理多次見面，今將完成雙邊行程，午間與安倍進行會面。

張忠謀上午赴APEC Haus出席領袖閉門會議，預計將在會中提出之前曾在台北披露、與總統蔡英文已有共識的6分鐘演說，包括提及貿易議題，包括資通訊產業政府補貼、非依市場需求、對智慧財產權不尊重、高關稅、以及個人隱私權未妥善保護等，並 呼籲各成員國舉行雙邊或多邊談判來解決。

張今進場時與巴紐總理歐尼爾（Peter O'Neill）握手達10秒鐘，也有長達20秒交談，由於會場在2樓需走階梯，巴紐方也禮遇引導張忠謀搭乘電梯前往。

在領袖峰會合照時，張忠謀則與彭斯站在同一側，在第二排最右手邊，旁邊是越南總理阮春福，前方是香港特首林鄭月娥。

合照時也發生插曲，張忠謀原本站在習近平身後的位置，在定位時與一旁的的俄羅斯總理梅德維杰夫（Dmitry Medvedev）握手，與習近平有目光接觸卻無互動。之後張忠謀發現站位安排有誤，走向後來站位地點，此時在前排的安倍晉三轉身，並與張忠謀握手。

在進場圓桌座位上，張忠謀則坐在李顯龍及泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）中間，離彭斯僅隔一位子。

自昨美中在APEC論壇上強硬針鋒相對後，巴紐也盡力保持平衡，歐尼爾在彭斯進場時握手禮遇並以握手合照，而習近平進場時，則一路上階梯送到2樓，才下來繼續招待其他外賓。