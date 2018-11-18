吳敦義暗諷陳菊母豬…藍綠網友齊聲怒吼：快下台！

吳敦義的母豬說竟促成藍綠大和解，雙方意見一同表示希望他盡速下台，以為此次言行負責。（資料圖）

2018-11-18 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨（17）日南下高雄幫國民黨高雄市長候選人韓國瑜輔選時，暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「走路像一隻大母豬」，因此引來爭議。而吳敦義的臉書同時遭到藍綠支持者灌爆，竟促成藍綠大和解，雙方意見一同表示希望吳敦義盡速下台，以為此次言行負責。

許多藍營網友灌爆吳敦義臉書、國民黨官方臉書，痛批吳敦義作為黨主席但根本是「豬隊長」：「你光一個白海豚，就被民進黨講好幾十年，現在你最大的幫忙就是嘴巴閉起來啦」、「我們一起支持韓總，不代表跟你這種會人身攻擊的人同流合污」、「韓總在高雄從來都不需要你」、「作為一個外省眷村長大的鐵藍，我必須要說你完全沒資格做國民黨主席」、「你可以下台救救國民黨嗎？」

除此之外，吳敦義一句話疑似引起外溢效應，有網友表示：「林姿妙從領先到快被追平，吳主席這翻話，使得陳oppo幾乎可宣佈直接當選！」「原本藍軍可大勝，現在變成能靠韓總攻回高雄算萬幸。」「丁丁本來我要投他，如今抱歉，我們今年台北市長投廢票，被我們分配負責台中選區的家人也只好市長也投廢票。」

除此之外，許多民進黨支持者也對吳敦義表達衷心感謝：「謝謝吳主席、幫其邁助選」、「陳其邁穩了，謝謝白海豚」、「感謝吳主席自爆，您可以退出政壇了，好好晚年享清福吧」、「白副一出手，韓導真的掰了」、「謝謝吳主席把綠營支持者大量催出來」。