金馬統獨議題是否延燒高市長選舉？ 藍綠這麼說…

2018-11-18 09:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕金馬獎昨深夜爆出統獨爭議，今天恐愈演愈烈，是否延燒到高雄市長選戰？對此，民進黨陳其邁陣營表示，統獨不會是議題，認同最重要；國民黨韓國瑜陣營也說，高雄只拚經濟，政治讓台北去搞。

拿下金馬獎最佳紀錄片的導演傅榆，昨晚在頒獎台上說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」典禮現場一片歡呼。但來自中國的影帝涂們，隨後上台頒最佳女主角時，卻脫口回敬「很高興來中國台灣擔任頒獎嘉賓」，讓網友瞬間爆氣。

許多藝人紛紛選邊站，在微博PO文「中國一點都不能少」，包括胡歌、陳小春、吳謹言、張藝興、鹿晗等人都加入響應，更讓台灣網友一片噓聲。

金馬獎爆發的統獨爭議，是否延燒、衝擊到高雄市長選情？目前仍無法斷定，但外界評估若發酵下去，恐對親中的國民黨造成傷害。

對此，媒體今早詢問陳其邁競選辦公室總幹事召集人劉世芳，民進黨會把統獨拿來當作選戰議題嗎？劉世芳回答說：「統獨不會是議題，認同最重要，認同自己的土地、自己的國家。」

劉世芳表示，統獨議題如果激化成兩岸關係的話，反而不妥，以高雄市來說，仍然希望與中國有更多善意的交流，從以前到現在，沒有改變過。

韓國瑜陣營則說，韓國瑜多次強調，高雄政治必須歸零，政治就讓台北去搞，高雄要全面拚經濟。