陳菊受辱 屏東縣長潘孟安斥吳敦義傷害台灣民主

陳菊受辱，屏東縣長潘孟安透過臉書表達對陳菊的不捨，認為吳敦義的言行是在傷害台灣民主。（取自潘孟安臉書）

2018-11-18 07:44

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨主席吳敦義口出惡言羞辱總統府秘書長陳菊，引起全國公憤，屏東縣長潘孟安透過臉書表達對陳菊的不捨，潘孟安感念陳菊為台灣民主的付出，認為陳菊是台灣最堅強的女性，吳敦義為求勝選，不惜以極為粗鄙的言詞霸凌陳菊，這種傷害台灣民主的言行，將受到人民的唾棄。

潘孟安在臉書發文指出「陳菊，台灣土地上最堅強的女性，我心中最敬重的阿姐，委曲了！結束一整天的行程，就看到中國國民黨黨主席吳敦義公開羞辱、霸凌菊姐的新聞，我的心好痛，不敢相信這個黨為求勝選，竟然敢這樣傷害菊姐、傷害台灣的民主。

菊姐，在戒嚴時期就參與台灣的民主運動，曾經是美麗島事件最年輕的「罪」犯，她的頭始終高高仰起，無懼、無悔！台灣現在擁有毫無禁忌的言論自由、新聞自由，就是來自菊姐跟許多民主前輩當年置個人死生於度外的氣魄，我要說的是，「陳菊」這名字在台灣民主自由史上無法被抹滅。

菊姐擔任高雄市長12年，我們都感受到高雄蛻變為現代化、美麗的城市，她的功過自有人民來論斷，無奈一場選舉，卻看到擔任過高雄市長，任內未曾改變過國民黨加諸在高雄市的重工業宿命，甚至愛河臭味沒有絲毫改善的國民黨主席吳敦義，為求勝選，竟用極為粗鄙的言詞來羞辱、霸凌菊姐。

孰可忍、孰不可忍，這是一場民主倒退走的選舉，這是一場傷害台灣人民情感的選舉，我─無法接受，我─嘸咁菊姐！

菊姐，請不要傷心難過，這只是一場選舉的演出，高雄人一定會還你公道，台灣歷史也會還你公道！夜深了，菊姐加油！台灣民主加油！」。